Infantino defiende a Qatar: 'Hay una doble moral'

El presidente de la FIFA Gianni Infantino fustigó el sábado a los detractores europeos de la Copa Mundial de Qatar y afirmó que existe una doble moral en su continente de origen.

En un duro mensaje en la víspera de la inauguración del primer Mundial en una nación del Medio Oriente, Infantino sacó a relucir los problemas de Europa ante las críticas que el emirato ha recibido por su historial en materia de derechos humanos y el tratamiento que han recibido los trabajadores inmigrantes contratados para la construcción de los estadios y el resto de la infraestructura.

"Nosotros los europeos deberíamos disculparnos por lo que hemos hecho al mundo en los pasados 3.000 años y deberíamos disculparnos por los próximos 3.000 años antes de ponernos a dar lecciones de moral a la gente", dijo Infantino a cientos de reporteros internacionales.

Afirmó que Qatar y su capital Doha albergarán "el mejor Mundial de la historia".

"Hay una doble moral. Hoy me siento qatarí", dijo Infantino. "Hoy me siento árabe. Hoy me siento africano. Hoy me siente gay. Hoy me siento un trabajador inmigrante".