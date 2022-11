Rubén García rechaza haya deudas con exdirector técnico de selección de fútbol

El técnico español, Iñaki Bea fue nombrado el pasado mes de febrero como entrenador de la selección nacional de fútbol. Unos ocho meses después, los planes gestados quedaron frustrados tras su partida.

Bea dio a conocer que su partida se debió a incumplimientos de la Federación Dominicana de Fútbol (Fedofutbol), que encabeza Rubén García.

En total, “entre el piso (apartamento), el coche que se me había prometido que no lo he visto nunca y el sueldo me bajo cerca de un 70%, con la obligación de solo tener que ir a las fechas FIFA”, le comentó Bea a ESPN a mediados de noviembre.

El presidente de la Fedofutbol dijo que en los próximos días se darán declaraciones con respecto al tema, aunque de inicio rechazó el que esa sea la realidad de lo acontecido.

“Lo cierto es que la Federación (Dominicana) de Fútbol, absolutamente a nadie le debe un centavo y con todo el mundo ha cumplido, con lo exigido y con lo tratado”, señaló García a Diario Libre.

Como es de esperarse, la salida de Bea deja esa plaza vacía y es el segundo que se marcha en 15 meses. El anterior fue el mexicano Jacques Passy.

Preguntado con respecto a quién será el timonel de la tricolor del fútbol, García dijo que se dará a conocer más adelante. “Con relación a quién tomará la plaza de director técnico, en enero se dará a conocer una comisión que junto con la Federación Dominicana de Fútbol llevará las selecciones”, dijo.

Será un “comité de ayuda” que estará junto con la Fedofutbol en “pro” de mejorar las selecciones.

Resaltó que “por méritos propios” se ganaron el derecho de asistir a los Juegos Centroamericanos, los Panamericanos y por primera vez clasifican a un Mundial y los Juegos Olímpicos.

“Esos hechos están palpables, hablan más por nosotros que cualquier que otra persona pueda decir”, dijo García, quien viajó al Mundial de Qatar.

La Federación del año García dio que la suya “sin lugar a dudas” sea la Federación del año. “Cuando la evaluamos, sin desmeritar a ninguna federación, hemos sido la Federación por equipo que mejor ha hecho su trabajo”, dijo y destacó a la vez “la transparencia” con que se manejan los recursos están ahí. “Mucha gente quiere buscar donde no hay”, expresó.