Ecuador recibe un baño de realismo ante Senegal y queda eliminado del Mundial

Salió a empatar y acabó perdiendo. Ecuador no pudo ver cumplido el sueño de clasificarse para los octavos de final del Mundial de Catar, tras perder 2-1 contra Senegal, este martes en el Khalifa International Stadium de Catar.

Se adelantó Senegal poco antes de la pausa con un penal transformado por Ismaila Sarr (42) y empató pasada la hora de juego Moisés Caicedo, un resultado que clasificaba a Ecuador, pero dos minutos más tarde, Kalidou Koulibaly acabó con las esperanzas de avanzar de la Tri (70).

Ecuador, que ganó en el debut ante Catar (2-0) y empató 1-1 frente a Países Bajos, cierra su participación en el grupo A con 4 puntos, por los 6 de Senegal y los 7 de Países Bajos, que en el otro partido de la llave derrotó al anfitrión (2-0).

En este partido decisivo, el joven equipo entrenado por Gustavo Alfaro recibió un baño de realismo. Por mucho que haya jugado contra Brasil y Argentina en las clasificatorias, una 'final' mundialista es otra cosa. Y Senegal, vigente campeona de África, tiene más experiencia en este tipo de encuentros.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/29/un-grupo-de-personas-jugando-partido-de-futbol-a298befe.jpg Pervis Estupiñán (c) de Ecuador disputa un balón con Pape Gueye de Senegal hoy, en un partido de la fase de grupos del Mundial de Fútbol Qatar 2022 entre Ecuador y Senegal en el estadio Internacional Jalifa en Doha (Catar). (EFE/ RODRIGO JIMÉNEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/29/un-jugador-de-futbol-en-un-campo-de-juego-d5bc8286.jpg Gonzalo Plata (d) de Ecuador disputa un balón con Pathe Ciss (c) de Senegal hoy, en un partido de la fase de grupos del Mundial de Fútbol Qatar 2022 entre Ecuador y Senegal en el estadio Internacional Jalifa en Doha (Catar). (EFE/RODRIGO JIMÉNEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/29/un-grupo-de-hombres-jugando-futbol-d1f8a824.jpg Angelo Preciado (i) de Ecuador disputa un balón con Moustapha Name de Senegal hoy, en un partido de la fase de grupos del Mundial de Fútbol Qatar 2022 entre Ecuador y Senegal en el estadio Internacional Jalifa en Doha (Catar). ( EFE/RODRIGO JIMÉNEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/29/un-grupo-de-personas-jugando-partido-de-futbol-a2a1dbe4.jpg Denzel Dumfries de Holanda intenta disparar al portero Meshaal Barsham de Qatar (L) durante el partido de fútbol de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2022 entre Holanda y Qatar en el Estadio Al Bayt en Al Khor Al Khor, Qatar, el 29 de noviembre de 2022. (EFE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL) https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/29/un-grupo-de-personas-de-pie-sobre-pasto-fa138dc5.jpg EFE/Antonio Lacerda (JUGADORES DE ECUADOR LAMENTAN LA ELIMINACIÓN DEL MUNDIAL HOY, AL FINAL DE UN PARTIDO DE LA FASE DE GRUPOS DEL MUNDIAL DE FÚTBOL QATAR 2022 ENTRE ECUADOR Y SENEGAL EN EL ESTADIO INTERNACIONAL JALIFA EN DOHA, (CATAR).)

Ningún disparo entre palos en la primera parte

Senegal, al que solo le valía la victoria para clasificarse, comenzó llevando la iniciativa del encuentro y teniendo las primeras dos grandes ocasiones de gol. La primera fue una internada por la izquierda de Ismaila Sarr y su centro lo remató Idrissa Gueye al lateral de la red (2). En la segunda, Boulaye Dia cruzó demasiado la pelota cuando se encontró solo ante Hernán Galíndez (8).

Aliou Cissé demostró haber estudiado muy bien a Ecuador y le atacó por las bandas, sobre todo por la derecha, donde Youssouf Sabaly y Iliman Ndiaye, una de las novedades del once inicial, estaban en superioridad ante Pervis Estupiñán.

Y en el 18 Senegal tuvo la tercera, en un cuerpeo ganado por Ismaila Sarr a Ángelo Preciado y al pisar área se sacó un derechazo de rosca que salió rozando la escuadra del arco sudamericano.

Ecuador trataba de defenderse conservando la pelota, pero ofensivamente tampoco proponía gran cosa para meter el miedo en el cuerpo a los africanos.

Y justo antes de la pausa le llegó el premio que había merecido Senegal, en otra internada por la izquierda de Sarr, al que derribó Piero Hincapié dentro del área. El penal lo convirtió el propio delantero del Watford, engañando a Galíndez, en el 1-0.

Más ambición en el segundo periodo

En el descanso, Ecuador teía que cambiar de 'chip'. Ya no tenía nada que defender y no le quedaba otra que marcar. Alfaro asi lo entendió y dejó en el vestuario a Alan Franco y Carlos Gruezo, las dos novedades del once inicial, para meter a Jeremy Sarmiento y José Cifuentes, que nada más comenzar hizo el primer disparo entre palos de la Tri (49).

Ecuador tomó la iniciativa del juego en la segunda parte, pero le costaba encontrar la manera de hacer daño a la defensa senegalesa hasta que un córner lanzado desde la derecha peinó la pelota Félix Torres y, sólo, en el segundo palo, Caicedo la empujó a la red (68).

La alegría duró poco a los ecuatorianos, que vieron como un mal rechace de la defensa en una falta lateral, lo aprovechaba Koulibaly para poner de nuevo en ventaja a los africanos (70).

Ecuador lo intentó hasta el final y Gonzalo Plata tuvo una ocasión en un remate forzado que atajó Edouard Mendy (75), pero fueron demasiados poco méritos como para soñar con la clasificación.

Ficha técnica del partido Ecuador-Senegal

Asistencia: 44.569 Árbitro: Clément Turpin (FRA) Goles: Ecuador: Caicedo (67) Senegal: Sarr (44 de penal), Koulibaly (70) Amonestacione: Senegal: Gueye (66) Alineaciones: Ecuador: Hernán Galíndez - Angelo Preciado (Jackson Porozo 85), Felix Torres, Piero Hincapié - Pervis Estupiñán, Franco Palma (Jeremy Sarmiento 46), Carlos Gruezo (Jose Cifuentes 46) - Gonzalo Plata, Moisés Caicedo, Michael Estrada (Djorkaeff Reascos 64), Enner Valencia (cap). DT: Gustavo Alfaro. Senegal: Edouard Mendy - Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly (cap), Abdou Diallo, Ismail Jakobs - Iliman Ndiaye (Bamba Dieng 74), Ismaïla Sarr, Pape Gueye, Idrissa Gana Gueye, Pathé Ciss (Nampalys Mendy 74) - Boulaye Dia (Cisse Abdou 90+5). DT: Aliou Cissé.