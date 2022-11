Canelo rectifica; pide perdón a Messi tras amenza luego de la derrota de México

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón mundial súper mediano amenazó al argentino Lionel Messi en su cuenta oficial de Twitter asegurando que más vale que “le pida a Dios que no” se lo “encuentre” luego del video que se hizo viral, en el que el astro argentino, celebró la victoria frente a México (2-0) y desplazara con el pie la camiseta de la Tri, que intercambió al finalizar el mismo.

"Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina" Canelo Alvarez Boxeador mexicano “

Horas después del partido del sábado, circuló en redes sociales un video del festejo de los futbolistas argentinos en el vestidor del estadio Lusail tras la victoria por 2-0 sobre México.

Por la ocasión canelo expresó que “¿vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Que le pida a Dios que no me lo encuentre", escribió en sus dos primeros tuits en su cuenta oficial.



“Así como respeto a Argentina, tiene que respetar a México. No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por la mamada que hizo. La afición es una cosa, nosotros como ejemplo otra… no sea tanto!!”, continuó el famoso boxeador.

Tras sus mensajes amenazantes, y la respuesta de personalidades como el Kun Agüero o Miguel Layún, exinternacional mexicano, el boxeador insistió en su postura, para finalmente rectificar en frío en la previa del Polonia-Argentinay Arabia Saudí-México, donde ambas selecciones se juegan el pase a octavos.

Para finalizar, el boxeador apuntó que "les deseo mucho éxito a ambas selecciones en sus partidos de hoy y aquí seguiremos apoyando a México hasta el final".