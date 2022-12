Opacado por Mbappé y Messi, Cristiano busca brillar en 8vos

Cristiano Ronaldo volvió a ser el foco de atención en la rueda de prensa de Portugal previo a un partido del Mundial, aunque los tópicos que su veterano técnico tuvo que abordar no fueron para nada agradables.

Los rumores de que el astro tiene atado su fichaje con un club de Arabia Saudí. El ruido que no para por el aparente ofuscamiento de Cristiano al ser sustituido la semana pasada. Y la encuestra de un diario portugués que reflejó que una amplia mayoría de la afición portuguesa no lo quiere ver en el once titular para enfrentar al martes a Suiza en los octavos de final.

Fernando Santos, quien lleva ocho años al mando de la selección, gambeteó dos de los asuntos.

“No tengo idea alguna", dijo Santos sobre la versión de un diario deportivo de España de que Cristiano firmará con el club saudí Al Nassr tras rescindir contrato con el Manchester United. “Esa es su decisión y es algo que únicamente le corresponde a él".

Sobre la consulta de opinión realizada por el diario portugués O Bola, Santos fue cortante: “No le presto atención a encuestas o ese tipo de noticias”.

Sin embargo, lo del lenguaje corporal de Cristiano, tras ser sustituido al promediar el segundo tiempo de la derrota 2-1 ante Corea del Sur el viernes, propició que Santos recordase a todos quién manda en Portugal.

“No me gustó en lo absoluto", dijo Santos sobre imágenes de algo que no pudo percatarse durante el partido. “Hemos resuelto este problema en el seno del equipo y listo”.

A la pregunta sobre si su capitán aún goza de su confianza, Santos reiteró que él tiene la autoridad.

“Soy el único que decidirá quién será el capitán cuando lleguemos al estadio. Todavía no sé cuál será la alineación”, dijo el entrenador al recalcar que siempre ha sido coherente en su forma de comunicarse con su equipo.

Santos dio sus explicaciones sentado al lado del zaguero Ruben Dias, quien previamente pidió a la prensa portuguesa que colaboren en aras de “crear unidad” en la concentración en vez d divisiones.

En un Mundial en el que Kylian Mbappé es el máximo goleador y Lionel Messi ha estado enloqueciendo a sus fanáticos con goles y gambetas, la turbulencia ha marcado a la otra súper estrella presente en el torneo.

Es cierto que marcó un récord al convertirse en el primer jugador con goles en cinco mundiales. Pero desde que anotó un penal en el debut de Portugal, Cristiano se ha puesto en pausa.

Tal vez esté a punto de resurgir en una instancia eliminatoria y borrar una mancha en su brillante carrera: ninguno de sus ocho goles en la Copa Mundial fueron convertidos en la fase todo o nada.

El cinco veces mejor jugador mundial del año disputará los octavos de final de su probable última Copa del Mundo frente a Suiza, que no ha avanzado más allá de esta etapa desde 1954.

Sin embargo, esta es la misma Suiza que eliminó a Francia en los octavos de final de la Eurocopa el año pasado y se ha convertido en una de las selecciones europeas más consolidadas.

Portugal podría necesitar a Cristiano para empezar a cumplir. Y el propio futbolista seguramente querrá volver a ser el centro de atención, después de haber visto a Messi — su gran rival — brillar en la victoria sobre Australia en octavos de final y a Mbappé —el hombre que se ha establecido rápidamente como la nueva superestrella del deporte— acumular cinco goles en la marcha de Francia hacia los cuartos de final.

A sus 37 años, Cristiano sigue confiando en sí mismo para rendir al máximo nivel, pero sus dos últimas actuaciones en la fase de grupos han sido decepcionantes. Su único gol fue por la vía del penal en la victoria de Portugal en su estreno ante Ghana.

Portugal ganó sus dos primeros partidos de grupo para clasificar a octavos y luego cayó ante Corea del Sur con varios suplentes, pese a que Cristiano fue titular por tercer encuentro consecutivo.

El delantero jugará su cuarto partido en 13 días, una carga de trabajo que no ha tenido en el último año y medio en el United.

En paralelo, Cristiano quiere convencer a posibles pretendientes de que vale la pena invertir en él cuando termine el Mundial, ahora que es un agente libre tras dejar el United en circunstancias polémicas.

Marcar goles en la fase de eliminatoria del Mundial sería un gran paso para asegurarse un último gran fichaje.

En Portugal regresarán al equipo los titulares que descansaron ante Corea del Sur, Bruno Fernandes, Bernardo Silva y Dias. Joao Félix también volvería a la delantera para acompañar a Cristiano, cuya cuenta de goles internacionales asciende a 118.

Santos debe decidir si Raphael Guerreiro jugará en el lateral izquierdo y Joao Cancelo vuelve al lado derecho o deja al defensor del Manchester City en esa posición y Diogo Dalot juega por la derecha.

Portugal no supera los octavos de final desde el Mundial 2006 cuando fue semifinalista. Fue la única vez que Ronaldo avanzó más allá de los cuartos de final.

En cuanto a Suiza, el hombre peligroso es Breel Embolo, quien marcó dos goles en la fase de grupos y lleva cuatro en sus últimos cinco partidos con su país.

Se trata de uno de los dos enfrentamientos entre europeos en octavos de final, y el ganador se medirá ante España o Marruecos en cuartos de final.