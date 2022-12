Van Gaal busca saldar cuenta pendiente con Messi y Argentina en el Mundial

El seleccionador de Holanda, Louis van Gaal, antes del encuentro del Grupo A del Mundial que enfrentó a su equipo con Senegal, en el estadio Al Thumama, en Doha, Qatar, el 21 dHead coach Louis van Gaal of the Netherlands prior the World Cup, group A soccer match between Senegal and Netherlands at the Al Thumama Stadium in Doha, Qatar, Monday, Nov. 21, 2022.

(AP/LUCA BRUNO)