Messi en modo belicoso: Críticas a Van Gaal y árbitros

Lionel Messi humilla a los rivales con los pies, pero también con su boca.

El capitán argentino anotó dos penales, dio una asistencia y se descargó contra el árbitro, la FIFA, los jugadores y el técnico de Holanda tras la victoria de Argentina 4-3 en una tanda de penales el viernes por los cuartos de final del Mundial.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/10/un-hombre-con-los-brazos-abiertos-25fa1324.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/10/un-hombre-con-los-brazos-abiertos-25fa1324.jpg Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de Argentina ante Holanda en los cuartos de final del Mundial, el viernes 9 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP/ARIEL SCHALIT)

Fue una noche de emociones fuertes para el astro de 35 años.

Asistió al lateral Nahuel Molina con un magistral en la apertura del marcador y luego convirtió un penal en el segundo tiempo para el provisorio 2-0, con el cual igualó el récord del delantero Gabriel Batistuta como máximo artillero argentino en mundiales con 10 tantos.

Tras celebrarlo con sus compañeros, Messi se paró desafiante frente a la banca de Holanda y se llevó las dos manos a las orejas, el gesto de Topo Gigio que patentó hace dos décadas el enlace Juan Román Riquelme contra sus críticos.

No fue el único cruce con los neerlandeses.

Tras la definición por la tanda de penales, en la que anotó uno de los tiros, Messi se dirigió otra vez a la banca de los rivales y quedó en un cara a cara con el técnico Louis van Gaal y su asistente Edgar Davids. El Diez argentino abrió y cerró su mano reprochándoles que habían hablado de más.

Antes del partido, el experimentado entrenador se había ufanado de impedir que Messi tocara la pelota cuando se enfrentaron en semifinales del Mundial 2014, en la que también se impusieron los sudamericanos en la tanda de penales. Van Gaal sugirió que una de las claves para vencer a Argentina este viernes pasaba por aprovechar la supuesta pasividad del astro cuando su equipo perdía el balón.

Dieron pelotazos "Sufrimos demasiado injustamente. Van Gaal vende que juega al fútbol y metió gente alta y empezó a meter pelotazos", declaró el argentino tras el triunfo.

Antes de iniciar una entrevista con un canal de la televisión argentino, Messi insultó a Wout Weghorst, autor de un doblete que le dio el empate a Holanda. "¿Qué miras, bobo?, ándate para allá".

La noche de furia del Diez también tuvo dedicatoria para el árbitro español Antonio Mateu Lahoz por sancionar un tiro libre que derivó en el segundo gol de Weghorst cuando ya se habían cumplido los diez minutos de tiempo adicional.

"No estuvo a la altura", se quejó Messi.

Messi empezó a levantar la voz como capitán al estilo de la leyenda Diego Maradona en este último tiempo, luego que se le reprochara su bajo perfil.

Sanción a Maradona En 2019 cuestionó a la CONMEBOL por los arbitrajes en la Copa América de ese año — por lo que recibió una suspensión de tres meses en partidos de la selección — y este viernes también apuntó contra la FIFA por el arbitraje.

"No quiero hablar del árbitro porque después te sancionan, no puedes ser sincero, pero creo que la FIFA debería pensar todo esto. No puedes poner un árbitro así para un partido semejante", concluyó.