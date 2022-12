'Sueño' mundialista de Marruecos se topa contra Francia en semifinal de Qatar

La asombrosa e histórica marcha de Marruecos en la Copa Mundial tendrá su máxima prueba.

El primer equipo de África en las semifinales de un Mundial se enfrenta a la campeona vigente Francia y su astro Kylian Mbappé, el máximo referente de la nueva generación de estrellas del fútbol que ha entrada en escena tras una era dominada por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

La cita del miércoles tiene connotaciones culturales y políticas — Marruecos estuvo bajo la tutela de Francia entre 1912 y 1956. Lo prudente es no dejarse llevar por los nombres de los jugadores y los rankings de las selecciones antes de hacer pronósticos.

Marruecos ha superado todas las expectativas en Qatar tras derrotar a Bélgica, semifinalista hace cuatro años, en la fase de grupos. Luego eliminó a España y Portugal, dos de las grandes potencias del fútbol europeo, para acceder a las semifinales.

Ninguna selección africana o árabe había llegado tan lejos.

Se trata de una de las mayores revelaciones en los 92 años de historia del Mundial, y Marruecos no se da por satisfecha.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/13/ap22344617288924-79a1e55a.jpg El arquero de Marruecos Yassine Bounou, a la izquierda, celebra con su compañero Achraf Hakimi la victoria sobre Portugal en los cuartos de final del Mundial en el estadio Al Thumama de Doha, Qatar, sábado 10 de diciembre, 2022. (AP/ARIEL SCHALIT)

"Me preguntan si podemos ganar el Mundial y yo digo por qué no podríamos soñar con ganar el Mundial. Soñar no cuesta nada", dijo Walid Regragui, el técnico de Marruecos, que nació en Francia. "Las selecciones están acostumbradas a ganar el Mundial y nos hemos enfrentado a grandes rivales, no la hemos tenido fácil".

"Cualquiera que nos toque jugar nos va a tener miedo", añadió.

¿Hasta Francia?

Los defensores del título vienen de sortear su valla más exigente al vencer a Inglaterra en un intenso duelo de cuartos de final, un partido en el que Mbappé estuvo discreto.

Ningún otro jugador ha anotado más que sus cinco goles y el astro tendrá que emplearse a fondo para aumentar su cuenta ante Marruecos, un equipo que aún no encaja un gol a un jugador rival en este Mundial — de hecho en los nueve partidos que han disputado desde que Regragui fue contratado en agosto. El único tanto que han recibido fue el autogol del zaguero Nayef Aguerd, en el partido contra Canadá en la fase de grupos.

Marruecos acusa bajas importantes por lesiones — Aguerd y el también central Romain Saiss son duda para el miércoles — pero la estrategia de Regragui depende más del trabajo colectivo que de las individualidades.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/13/ap22344615798666-787b22f0.jpg Los jugadores de Marruecos llevan en andas al técnico Walid Regragui tras la victoria sobre Portugal en los cuartos de final del Mundial en el estadio Al Thumama de Doha, Qatar, sábado 10 de diciembre, 2022. (AP/ARIEL SCHALIT)

Francia afronta la dura misión de romper el cerrojo defensivo de Marruecos en el estadio Al Bayt, donde se prevé la presencia del presidente francés Emmanuel Macron junto a miles de hinchas marroquíes, teñidos con los colores verde y rojo. Marruecos se siente como en casa en este Mundial, algo que permite nivelar las circunstancias.

Les Bleus parten como los grandes favoritos por el linaje de sus estrellas y experiencia. En Mbappé y Antoine Griezmann, un delantero que se ha reinventado como volante creativo en Qatar, el equipo presume de dos de los jugadores más destacados del Mundial. Además, tras anotar el gol de la victoria de Inglaterra, Olivier Giroud alcanzó los cuatro tantos en Qatar, la misma cantidad de Messi.

Pueden lastimar por todos los frentes y disponen de esa virtud de saber que tienen la capacidad de sacar adelante cualquier reto.

Su central Raphael Varane señaló que no existe riesgo de que subestimen a los Leones del Atlas: "Tenemos la suficiente experiencia para no caer en esa trampa. Sabemos que Marruecos no está aquí por casualidad. Si fuera por nosotros, futbolistas con experiencia, estamos preparados para otra batalla".