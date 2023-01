Barcelona busca dejar atrás su decepcionante reanudación

Una reanudación decepcionante tras el parón mundialista ha causado preocupación en Xavi, el técnico del Barcelona, de cara a su partido de este fin de semana, en La Liga ante el Atlético de Madrid.

El Barça visita al Atleti el domingo, luego de dos malos resultados, incluido un empate en casa frente al Espanyol, su rival de la misma ciudad. La pérdida de esos dos puntos ocasionó que el equipo catalán no lidere ya en solitario la tabla.

Además, el cuadro barcelonista pasó predicamentos ante el Intercity de la tercera división en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey el miércoles, cuando perdió la ventaja en tres ocasiones antes de avanzar en la prórroga.

"No nos podemos ir contentos, hay que ser más contundentes", reconoció Xavi. "Nos ha pasado un poco como contra el Espanyol. No hemos sentenciado, hemos estado bien en el juego, hemos llegado al área, pero en ataque fallamos mucho. En nuestra área no hemos estado bien tampoco".

Preocupaciones Las preocupaciones del estratega se han agravado ante la incapacidad de contar ante el atlético con el delantero estelar Robert Lewandowski, quien se encuentra suspendido.

El polaco, líder goleador en la campaña, jugó frente al Espanyol mientras el Barcelona apelaba el castigo de tres partidos que se le impuso antes del Mundial. Pero una corte ratificó el miércoles la suspensión, y Lewandowski se perderá los próximos tres cotejos de liga.

"No he pensado todavía quién será el 9 el domingo", dijo Xavi.

El reemplazo probable sería Ferran Torres o Memphis Depay. Ambos jugaron de inicio en el encuentro que Barcelona ganó apuradamente el miércoles por 4-3 al Intercity. Torres ha ingresado con frecuencia desde el banquillo y a veces ha sido titular.

Depay tiene apenas unas cuantas apariciones en la temporada.

Ansu Fati comenzó el partido ante el Espanyol y colaboró como reemplazo frente al Intercity, para anotar el tanto del triunfo en el alargue. Se espera que sea titular de nuevo el domingo en el Estadio Metropolitano.

La igualdad 1-1 ante el Espanyol La igualdad 1-1 ante el Espanyol dejó al Barça con los mismos puntos que el Real Madrid en la cima. Los dos grandes del fútbol español están nueve puntos encima de la Real Sociedad, que es tercera, y 11 arriba del Atlético, que es cuarto y cortó recientemente una mala racha que había comenzado antes del Mundial. Los Colchoneros se impusieron 2-0 sobre el colista Elche para poner fin a una seguidilla de tres compromisos sin victoria en La Liga. El miércoles, avanzaron en la Copa del Rey con un triunfo de 2-0 sobre el Oviedo de la segunda división. El Atleti marcha invicto en casa frente al Barcelona desde 2019. El club catalán ganó 4-2 el año pasado, la última vez que enfrentó a la entidad colchonera en La Liga.

Otros partidos

Real Madrid, que está debajo del Barcelona por diferencia de goles, visita el sábado a un Villarreal que ha ganado tres duelos en fila tras la Copa del Mundo y que se sitúa en la séptima plaza.

La Real Sociedad buscará extender a seis su número de victorias al hilo en las distintas competiciones el domingo, cuando visite al Almería.

Athletic Bilbao juega el lunes en el feudo del Osasuna, mientras que Real Betis visita el domingo a Rayo Vallecano, que viene de ser eliminado en la Copa del Rey por el Sporting de Gijón de la segunda categoría.

Sevilla, que tuvo un inicio decepcionante de campaña, tratará de dejar la zona de descenso el domingo, cuando será anfitrión del Getafe.

Elche, el único conjunto que no ha ganado después de 15 fechas, recibe este viernes al Celta de Vigo, amenazado con la pérdida de la categoría.