Agnelli defiende la Superliga en su adiós a la Juventus

El ex presidente de la Juventus Andrea Agnelli aprovechó su discurso de despedida del club tras 13 años al frente para reiterar su confianza en la Superliga Europea, ya que explicó que "el fútbol europeo necesita un nuevo sistema" para no beneficiar "solo a una Liga, la Premier League".

"Mi trabajo siempre ha sido entender y guiar la dirección estratégica de la sociedad. Cuando hablamos de fútbol, lo reducimos a la acción sobre el terreno de juego, pero el fútbol forma parte de la industria del entretenimiento", explicó este miércoles el que fuera dirigente del club de Turín, hasta dimitir el año pasado en medio de una investigación por presunto fraude fiscal.

Agnelli explicó que "cuando era presidente de la Asociación Europea de Clubes (ECA) y del comité ejecutivo de la UEFA, el análisis era evidente". "No había sostenibilidad de los clubes, una polarización vertical del interés hacia sólo dos ligas, acceso a instrumentos financieros muy arriesgados y desafección de los aficionados", analizó sobre el sistema actual comandado por la UEFA.

La propuesta "La propuesta en aquel momento era la creación de un sistema de ligas con acceso diferente a las clásicas. Esta propuesta se hizo en 2019. Si personalmente hubiera querido mantener una situación privilegiada, no habría tomado las decisiones de abril de 2021", comentó en referencia a la puesta en marcha de la Superliga Europea, junto a clubes como Real Madrid y FC Barcelona.

Así, quiso agradecer "personalmente" a blancos y azulgranas su "coraje" para "enfrentar las amenazas y las sanciones impuestas por la UEFA". "Creo que el fútbol europeo necesita un nuevo sistema, de lo contrario se corre el riesgo de una disminución en favor de una sola liga dominante, es decir, la Premier League, marginando a todas las demás", relató.

"Estamos asistiendo a un fenómeno en auge que es la propiedad de varios clubes; partimos del Grupo City, que ahora contempla la titularidad de 11 clubes, el último en Italia es el Palermo. Vemos a Red Bull que tiene 5 clubes; tenemos Bolt Ventures con 5 clubes en Europa y uno en América; RedBird que hoy tiene 3 clubes; y Seven Seven Seven, los dueños del Génova, que hoy en día cuentan con 4 clubes en Europa", manifestó en su discurso.

La Juventus negó las acusaciones a Agnelli, después de que el club registrara unas pérdidas récord de 254,3 millones de euros en la temporada2021-2022.

El mandatario italiano, que ocupaba el cargo desde 2010, confesó en su adiós que cerraba "una parte importante" de su vida, en la que el club ganó nueve títulos de Liga consecutivos y disputó dos finales de Champions. Se despidió junto a Pavel Nedved y Maurizio Arrivabene, que también dejan la Junta Directiva del club.

