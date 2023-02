Hurts, listo para duelo histórico de Super Bowl con Mahomes

Brandon Graham se rio al recordar a todas las personas que lo presionaron con la misma pregunta sobre la situación real del quarterback de los Eagles de Filadelfia. Para algunos, esa duda era más bien una preocupación.

"¿Qué va a hacer Jalen?", era la pregunta recurrente, según rememoró Graham, el defensive end experto en fustigar a los quarterbacks contrarios.

Ahora es difícil recordarlo, pero Jalen Hurts era un enigma de cara a su segunda temporada completa como mariscal de campo titular. Su sólida campaña de 2021 quedó empañada por una mala actuación en los playoffs ante Tampa Bay (incluidas dos intercepciones fatales).

Había también versiones de que la situación no marchaba muy bien en las actividades organizadas por el equipo durante el receso.

"No sé cuántas veces me hicieron la misma pregunta los fanáticos, incluso los periodistas", dijo Graham. "No lo sé. Jalen es una incógnita. No sé qué va a hacer Jalen".

Super Bowl Lo que ha hecho es colocar a los Eagles a un triunfo de lo que sería su segundo título del Super Bowl.

Los Eagles, a quienes las casas de apuestas daban pronósticos de 30-1 para ganar el Super Bowl antes de la campaña, son ahora favoritos por un punto y medio para conseguir el objetivo frente a Patrick Mahomes y los Chiefs de Kansas City.

A medida que se iban los últimos segundos en la final de la Conferencia Nacional, una victoria sobre San Francisco, Graham y Fletcher Cox abrazaron a Hurts junto a la línea de banda. Un par de tremendos jugadores defensivos quisieron agradecer al quarterback que hizo posible ese momento.

"Sólo le dije que lo apreciaba por todas las cosas a las que tuvo que sobreponerse este año", relató Graham. No lo vimos dudar una sola vez. Así que le dije: '¡Hombre, voy a luchar por un tipo como tú siempre!'".

El único revés El único revés que sufrió Hurts durante esta campaña consistió en un esguince del hombro derecho que lo marginó de dos partidos. Sigue soportando cierta molestia.

Tuvo cifras modestas, con 15 completos en 25 envíos para 121 yardas, contra los 49ers. En ese duelo corrió además para 39 yardas y un touchdown.

El joven de 24 años ha desestimado la gravedad de su lesión desde el comienzo. El jueves, se limitó a decir: "Estoy avanzando".

Los Chiefs, campeones de la Conferencia Americana, están preparados para enfrentar a un Hurts en plenitud.

"Al final, éste es el show de Jalen Hurts", dijo el defensive end Frank Clark. "Si puedes frenar lo que él está haciendo, puedes detenerlos. Pero él está jugando un gran fútbol americano".

Hurts aprecia la magnitud del momento. Mahomes y Hurts son originarios de Texas. Ambos son finalistas para el premio al Jugador Más Valioso de la NFL. Y será el primer duelo entre quarterbacks negros en la historia del Super Bowl.

Hurts dijo que trataba de seguir la senda marcada en Filadelfia por otros quarterbacks negros, como Donovan McNabb, Michael Vick y Randall Cunningham. Aunque esos son los nombres más notables, Rodney Peete y Vince Young fueron otros mariscales de campo negros en Filadelfia.

Asimismo, Hurts dijo que estaba honrado por enfrentarse a Mahomes.

"Pienso que es historia. Creo que es algo que vale la pena notar", dijo Hurts.

Los Chiefs vencieron a los Eagles en octubre de 2021, cuando Hurts lanzó para 387 yardas y dos anotaciones. ¿Y Mahomes? Completó cinco pases de touchdown.

Pero el partido representó una de las primeras señales de que Hurts podía convertirse en el jugador clave de Filadelfia.

"Tuvo un gran partido este día", dijo el entrenador de los Eagles, Nick Sirianni. "Pero continúa mejorando".

Los Eagles sorprendieron a sus seguidores en la segunda ronda del draft de 2020, cuando reclutaron a Hurts procedente de Oklahoma. En ese momento parecía que Carson Wentz era el titular indiscutible y que Filadelfia tenía necesidades más apremiantes.

Hurts acabó reemplazando a Wentz. Ahora, los Eagles están en camino a Glendale, Arizona.

"Cuando lo reclutamos, apostamos a sus ventajas", dijo el dueño de los Eagles, Jeffrey Lurie. "Pensamos que él tenía grandes ventajas. Esto lleva un par de años, y alguien tan dedicado como Jalen, un compañero tan bueno, va a maximizar inevitablemente todo lo que tiene. Eso es lo que ha hecho".

El único misterio que rodea a Hurts en estos días es cuánto puede maximizar su próximo contrato. Le corresponde un aumento.

En julio de 2020, Mahomes pactó una extensión de 10 años por 503 millones de dólares. El acuerdo asciende a 477 millones en mecanismos garantizados, incluye una cláusula que impide los canjes y contempla compensaciones por rescisión si no se cumplen las condiciones aseguradas.

¿Cuánto vale Hurts? Probablemente lindará los 50 millones de dólares por temporada en momentos en que se negocie su segundo contrato.

El único problema podría ser la vigencia. El tope salarial de la NFL podría ser de 224,8 millones de dólares en 2023, un alza de 16,6 millones. A ese paso, Hurts podría tener un poco menos de 30 años cuando el tope ascienda a 300 millones y haya más espacio para gastar.

Los Eagles estarán atendiendo estos asuntos espinosos después del Super Bowl.

"Es un gran líder. Es un tremendo quarterback joven" dijo Lurie.

En poco más de una semana, podría ser un campeón del Super Bowl.