Gladbach vence al Bayern, da emoción a pelea por el título

El complicado inicio al 2023 continúa para el Bayern Munich.

Borussia Mönchengladbach superó por 3-2 el sábado a un Bayern que se quedó con 10 hombres, para añadir emoción a la pelea por el título de la Bundesliga.

Marcus Thuram anotó casi al final para sellar la victoria tras las anotaciones de Lars Stindl y Jonas Hofmann para extender a cinco la racha del Bayern sin vencer al Gladbach en todas las competencias.

Fue el cuarto encuentro de seis en la liga este años en los que el campeón defensor perdió puntos y el Unión de Berlín podría alcanzar la cima el domingo si supera al colero Schalke. Borussia Dortmund podría empatar el puntos al Bayern al superar de visita al Hertha Berlín.

Julian Nagelsmann El técnico Julian Nagelsmann, que nunca ha superado al Gladbach desde que está al frente del Bayern, estaba furioso por la expulsión de Dayo Upamecano tras ocho minutos de juego.

"El árbitro también cometió un error, no hay problema", indicó Nagelsmann, quien confrontó al árbitro Tobias Welz tras el partido. "Pero sólo di que no fue una tarjeta roja. Todos pueden vivir con eso. Simplemente no fue roja".

Posteriormente el técnico se disculpó.

"Me sobrepasé desafortunadamente", admitió.

Eric Maxim Choupo-Moting empató al 35 tras una gran carrera de Alphonso Davies por la banda izquierda.

El portero del Bayern El portero del Bayern Yann Sommer recibió un reconocimiento antes del encuentro por sus ocho años y medio de servicio con el Gladbach. El guardameta suizo tuvo un papel importante para frustrar al Bayern en sus anteriores encuentros ante el Gladbach antes de cambiar de equipo el mes pasado.

Upamecano fue expulsado por derribar a Plea. La repetición mostró que sólo hubo un contacto mínimo, pero fue suficiente para el árbitro Tobias Welz y el asistente Tobias Stieler.

Sommer despejó el disparo de Stindl, pero no evitó que el capitán abriera el marcador a los 13 minutos.

Nagelsmann respondió a la expulsión de Upamecano al enviar a João Cancelo por Thomas Müller, quien disputó su 429mo encuentro de la Bundesliga con el Bayern para empatar la marca de Oliver Khan. Sólo Sepp Maier (473) tiene más.

La moral del Bayern mejoró con el empate de Choupo-Moting, pero Hoffmann anotó al 55. Gladbach selló la victoria con un tanto de Thuram al 84.

Eric Maxim Choupo-Moting (L) del Bayern en acción contra Ko Itakura (R) de Moenchengladbach durante el partido de fútbol de la Bundesliga alemana entre el Borussia Moenchengladbach y el FC Bayern Muenchen en Moenchengladbach, Alemania, el 18 de febrero 2023. (EFE/EPA/ULRICH HUFNAGEL)

Retorno a tiempo

Tras un inusual partido sin anotar frente al Colonia el fin de semana pasada, Randal Kolo Muani anotó con el Eintracht Frankfurt que superó 2-0 al Werder Bremen.

52 minutos El delantero francés selló la victoria a los 52 minutos con una asistencia de Ansgar Knauff. Fue el octavo gol de Kolo Muani en siete duelos en todas las competencias.

Frankfurt recibe el martes al Napoli en la Liga de Campeones.

También, el Leipzig superó por 3-0 al Wolfsburg de visita. Christopher Nkunku ingresó de cambio en su retorno tras una lesión.

El Stuttgart superó 3-0 al Colonia para salir de los puestos de descenso a costa del Bochum, que perdió en casa 2-0 ante el Freiburg.