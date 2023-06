Benzema anota en su último juego con el Madrid; Valladolid desciende

Karim Benzema concluyó su paso de leyenda con el Real Madrid, transformando un penal para que el club merengue saldara el domingo un empate 1-1 con el Athletic Bilbao en la última jornada de la Liga española.

El astro francés recibió una ovación de pie de los aficionados en el estadio Santiago Bernabéu antes de ser sustituido, marcando el final de su trayectoria en el Madrid tras 14 temporadas. Horas antes, el el club anunció que el delantero se marcha al final de la campaña.

La última fecha del torneo decretó el descenso del Valladolid. Además, Vinicius Junior reapareció con el Madrid tras ser víctima de insultos racistas en un partido en la cancha del Valencia hace dos semanas.

Benzema transformó su tanto número 354 con el Madrid, definiendo por todo el centro.

Inmediatamente después, el técnico Carlo Ancelotti ordenó el cambio y Benzema fue vitoreado.

"He entrenado a uno de los mejores del mundo, no hablo sólo como delantero, sino futbolista completo, amable, humilde y serio", dijo Ancelotti. "No podemos estar contentos con su decisión, pero debemos respetarlo. Sólo puedo agradecerle lo que ha hecho en este club. Legendario".

El empate dejó al Madrid como segundo del campeonato con 78 puntos. A la misma hora, el Atlético de Madrid empató 2-2 con el Villarreal para quedar con 77.

Vinicius se perdió los últimos dos partidos del Madrid luego que el más reciente incidente de gritos racistas en su contra provocó una fuerte reacción por parte de las autoridades españolas y el mundo del fútbol.

El atacante brasileño — le anularon un gol a los 79 por posición adelantada.

El Athletic, que terminó 8vo con 51 unidades, se había adelantado con el gol de Oihan Sancet a los 49 minutos. El conjunto vasco desperdició un penal en los primeros minutos, cuando el disparo de Mikel Vesga fue atajado por el arquero Thibaut Courtois tras una mano en el área de Toni Kroos.

Benzema deja al Real Madrid después de 14 años, etapa en la que conquistó 25 títulos, incluyendo 5 Ligas de Campeones de Europa, 5 Mundiales de Clubes y 4 Ligas de España.

Se marcha como el segundo máximo goleador en la historia merengue con 354 dianas en 648 partidos, sólo superado por el portugués Cristiano Ronaldo (451 goles). También prodigó 143 asistencias.

La partida de Benzema se une a las salidas de Marco Asensio, Mariano Díaz y Eden Hazard que el club confirmó durante el fin de semana. Los contratos de Asensio y Díazs terminan a finales de junio, mientras que se alcanzó un acuerdo para rescindir el vínculo de Hazard.

Aún no se ha aclarado el futuro de Luka Modric y Kroos, piezas clave en la última época dorada merengue, así como de los suplentes Dani Ceballos y Nacho Fernández. Los cuatro también terminan sus contratos.

DESCENSO

El Valladolid se convirtió en el tercer y último equipo que descendió tras no pasar del empate 0-0 como local ante el Getafe.

Una victoria hubiera salvado al club propiedad de Ronaldo, el retirado delantero brasileño, y que estuvo en primera división tras pasar una temporada en la segunda en 2021-22.

Seis equipos llegaron a la última fecha luchando por salvarse — Valladolid, Celta Vigo, Almeria, Valencia, Getafe y Cádiz. Al final, el Valladolid se unipo al Elche y al Espanyol como los equipos que jugarán en la segunda división en el curso 2023-24.

Adrián Embarba convirtió un penal señalado gracias a la intervención del VAR en la recta final, con lo que el Almería salvó un dramático empate 3-3 frente al ya descendido Espanyol. Ese resultado aseguró la salvación del Almería y condenó a perder su sitio al Valladolid.

El Getafe se salvó al quedar 15to con 42 unidades.

Con dos goles de Gabri Veiga, el Celta de Vigo venció de local 2-1 al campeón Barcelona para salvarse. El cuadro gallegó terminó 13ro con 43 puntos.

En otro duelo con un equipo involucrado en perder la categoría, el Cádiz empató 1-1 con el Elche. El cuadro gaditano quedó 14to con 42 puntos y el Elche cerró la tabla con 20.

Además, el Valencia logró un empate 1-1 con el Betis para no depender de otros resultados para seguir en la máxima categoría. El Valencia terminó 16to con 42 unidades.

El Betis, por los que se retiró el veterano Joaquín Sánchez luego de 14 temporadas y 622 partidos con la institución, concluyó sexto con 60 unidades.

El Barcelona cerró con 88 puntos, 10 más que el Madrid y 11 sobre el Atlético.

El ATLÉTICO DEJAR IR EL SUBLIDERATO

Jorge Pascual Medina marcó en el segundo de los minutos de descuento para que el Villarreal igualara con el Atlético. El cuadro colchonero dejó escapar así el segundo puesto.

Nicolas Jackson marcó su noveno tanto en las últimas ocho jornadas por el Villarreal a los nueve minutos. El ariete senegalés llegó a 12 dianas en el curso.

El argentino Ángel Correa marcó un doblete (18 y 56 minutos) por el Atlético, que terminó con 10 jugadores por la expulsión de Axel Witsel (70).

El Villarreal finalizó quinto con 64 puntos.

OSASUNA, A LA CONFERENCE LEAGUE

Con un doblete de Ante Budimir, el Osasuna venció 2-1 al Girona para quedarse con el pase a la próxima Conference League. El cuadro navarro, séptimo con 53 unidades, se clasificó a una copa europea por primera vez en 16 años.

Girona, cuyo gol fue obra de Reiner (75), quedó décimo con 49 puntos.

En otro resultado, el Sevilla — flamante campeón de la Liga Europa — cayó 2-1 en la visita a la Real Sociedad y cerró la temporada en el 12da posición.

La Real, que disputará la próxima Liga de Campeones, quedó en la cuarta plaza con 71 puntos.

En un duelo de equipos que acabaron a mitad de tabla, el Mallorca de Javier Aguirre goleó 3-0 al Rayo Vallecano.