La nueva Copa del Caribe trae dinero, pero exigirá rendimiento a los clubes

A partir de este año, los clubes de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) tienen un nuevo y gran atractivo económico para pelearse por las plazas que otorga el campeonato a los torneos internacionales

Clasificarse a la Concacaf Caribbean Cup (dos plazas seguras desde la LDF) les garantiza US$160,000 y ganarla sube el pago hasta los US$810,000. Asistir al clasificatorio, en caso de que Concacaf fije cupos, también sería un balón de oxígeno a las arcas de los clubes.

Pero en las letras pequeñas del nuevo escenario se plantea un segundo semestre mucho más exigente para los clubes, que tendrán que competir en el torneo internacional mientras en el doméstico se encuentra en su tramo final.

Así lo ve Ramsés Santana, director deportivo de Atlético Pantoja, actual subcampeón de la LDF y uno de los tres equipos quisqueyanos ya clasificados para la Copa del Caribe.

La fase de grupos del torneo caribeño de 10 clubes se jugará en cinco ventanas entre agosto y octubre. La postemporada será entre octubre y principio de diciembre.

La LDF arranca su liguilla en agosto, en septiembre llega la semifinal y culmina con la final en octubre.

"Significa que ahora en el tramo más importante de la temporada, en liguilla, si logra ese pico de competitividad aquí eso se puede traducir en resultados en la copa internacional. Antes (la Copa del Caribe) se hacía a principio de temporada cuando no teníamos el mejor ritmo", dice Santana.

En la primera fase, cada equipo jugará partidos de ida y vuelta con cuatro club y se clasificarán el primero y segundo de grupo.

Las luces

La Concacaf exige que las luces de los estadios donde se juegue debe aportar entre 800 y 1,000 lúmenes, un requisito que el Estadio Olímpico Félix Sánchez no reúne en la actualidad. De no hacerse los ajustes para agosto cuando arranque la liga entonces Pantoja tendría que jugar sus partidos de local en una sede como Santiago o Moca. Desde la Fedofútbol dicen a DL que no disponen de los recursos para hacer esa inversión en el alumbrado.