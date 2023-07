Kane hablará con el nuevo técnico del Tottenham, tras oferta del Bayern por el delantero

Después de que el Bayern Munich presentó una oferta, Harry Kane regresó al Tottenham para iniciar los entrenamientos de pretemporada.

Pero se mantiene la incertidumbre sobre el futuro del capitán inglés.

El nuevo técnico de los Spurs Ange Postecoglou sostuvo el lunes su primera conferencia de prensa desde que firmó proveniente del Celtic e inmediatamente le preguntaron sobre el futuro de Kane, quien inicia el último año de contrato con el club londinense.

"No me han dado ninguna seguridad y no esperaría ninguna", indicó el técnico australiano. "Es uno de los mejores delanteros del mundo y quiero que esté aquí".

Postecoglou, conocido por ser franco, tiene intención de hablar esta semana con Kane en medio de los reportes de que podría irse al Bayern.

"Mi conversación con él será sobre cómo hacer exitoso al club y no tengo dudas de que eso quiere él también", indicó Postecoglou.

El Tottenham indicó que está determinado a rechazar cualquier oferta por el líder anotador de todos los tiempos, aunque se convertirá en agente libre al final de la campaña, pero quieren que firme a largo plazo.

El Bayern, podría ponerlos a prueba, después de que supuestamente presentó dos ofertas, la más reciente por 68,5 millones de libras (88 millones de dólares).

Posiblemente necesitarán presentar una oferta más alta si quieren que los Spurs dejen ir a su icónico delantero. La pregunta si la decisión del Bayern tentará a otros clubes.

Se ha hablad de que Kane podría irse al Manchester United debido a que el club busca al reemplazo de Cristiano Ronaldo.

El Real Madrid necesita reemplazar a Karim Benzema y también ha sido ligado al delantero inglés.

Luego está el Paris Saint-Germain, que quiere vender a Kylian Mbappe a menos de que firme un nuevo contrato.

Esto quiere decir que cuatro de los máximos clubes europeos podrían estar buscando a un destacado delantero este verano, que podría beneficiar al Tottenham si decide dejar ir a Kane.