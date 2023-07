Jamaica sorprende a Francia con un empate 0-0 en el Mundial femenino

SÍDNEY (AP) — Hervé Renard sabe bastante de resultados inesperados en la Copa Mundial. También sabe que un resultado adverso puede ser revertido en el fútbol de selecciones.

Teniendo eso presente, el técnico de Francia quedó igualmente alarmado el domingo tras el empate 0-0 de su equipo frente a Jamaica, una de las mayores sorpresas en lo que va de este Mundial femenino.

Hace medio año, Renard estaba en el banquillo de Arabia Saudí en la resonante victoria 2-1 ante Argentina en el Mundial masculino. Lionel Messi y la Albiceleste se recuperaron para consagrarse campeones.

"He me tocado ganar torneos con empates en los primeros dos partidos", señaló Renard, dos veces campeón en la Copa Africana de Naciones. "Hablemos del Mundial 2022. No debemos precipitarnos".

"Hay muchos equipos que arrancan a todo vapor y que se desinflan al final, y otros que empiezan muy mal", añadió.

Aunque Francia no tiene que caer presa del pánico, la igualdad en Sídney fue todo un varapalo para las quintas en el ranking mundial y aspirantes al título.

En contraste, Jamaica es la 43ra del ranking y llegó a este torneo en Australia y Nueva Zelanda tras perder todos sus partidos en 2019, cuando disputó su primer Mundial y registró una diferencia de goles de menos 11.

"Siempre estamos diciéndole a nuestras jugadores que no se inmuten con el ranking", dijo el seleccionador jamaicano Lorne Donaldson, quien proclamó sumar el primer punto del país en un Mundial femenino como su mayor logro en el fútbol.

"Creo que es el mejor resultado conseguido por los hombres o las mujeres", señaló. "Lo pongo ahí, tan alto. Si es por el ranking, diría que este resultado en este nivel tiene que ser el más grande".

Tras el silbatazo final, las jugadoras jamaicanas celebraron en la cancha como si se hubieran coronado campeonas mundiales. Hubiera sido diferente si el cabezazo de Kadidiatou Diani a los 90 minutos no hubiera remecido el travesaño.

Diani también exigió una atajada de mérito de la arquera jamaicana Rebecca Spencer en el primer tiempo y remató desviado en otra ocasión.

Se suponía que Francia no iba a tener complicaciones ante Jamaica, pero el equipo que alcanzó los cuartos de final de 2019 es otra de las favoritas que sufren ante rivales de menor jerarquía.

Australia precisó de un penal para vencer 1-0 a Irlanda. La campeona europea Inglaterra también necesitó de la pena máxima para superar 1-0. Y Nigeria sustrajo un empate 0-0 ante la campeona olímpica Canadá.

"Las francesas estaban acostumbradas a dominar en sus debuts, pero esto es algo que va a cambiar. Las distancias se han reducido", dijo Renard. "Hay que mantener la frente alto y no desanimarnos".

La mala noticia Jamaica fue la expulsión de su delantera Khadija Shaw en los descuentos al final por doble amonestación y se perderá el partido contra Panamá en Perth el próximo sábado.

Francia jugará ese mismo día contra Brisbane el próximo sábado.