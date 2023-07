"Soy campeón y vosotros no soy nadie", espeta Piqué a personas que coreaban el nombre de Shakira

A pesar del tiempo que ha pasado de su separación, Gerard Piqué está envuelto en una nueva polémica y otra vez con Shakira como protagonista, a pesar de que la colombiana se mantiene a distancia de él.

Y es que después de la final de la Kings y Queens League, las ligas de fútbol creadas por Gerard Piqué, que disputaron su encuentro decisivo en el Cívitas Metropolitano, el estadio del Atlético de Madrid, jugadores, presidentes y personal de la liga se reunieron en una famosa discoteca de la capital española para celebrar la final.

Durante la participación de Piqué en el escenario, el público coreó insistentemente el nombre de Shakira cada vez que éste intentaba hablar.

"¿Y qué pasa? ¿Qué pasa?, me da igual, soy campeón del mundo y vosotros no sois nadie. Haced algo con vuestra vidas, porque no sois nadie", respondió molesto.

Tras esto, su colega Iker Casillas, otro de los organizadores del campeonato, pidió que sonara el Waka Waka, tema de Shakira popularizado en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica en 2010 y cuando se hicieron pareja.

La relación de Shakira y Piqué duró más de una década y tuvieron dos hijos en común, Milán y Sasha.

Al día siguiente, Piqué se expresó a través de sus redes sociales, compartiendo imágenes de la multitud en la discoteca coreando su nombre "En Madrid siempre me han querido". Sin embargo, la polémica no pasó desapercibida.

Ay @3gerardpique a donde vaya siempre se la recordarán, ese es su karma!!!

Repetirá mil veces que le resbala todo pero se quema por dentro de la rabia!!

...@shakira siempre gana!!! pic.twitter.com/8rJ79oQ2ae — Monica (@moviriv) July 30, 2023