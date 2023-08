América cae ante Nashville en polémica definición por penales

Sam Surridge anotó en el último suspiro para mandar el partido a penales y Nashville se impuso el martes 6-5 sobre el América en una polémica tanda para clasificarse a los cuartos de final de Leagues Cup.

Walker Zimmerman adelantó a los locales a los 61 minutos para adelantar a los locales, pero el chileno Dieego Valdés niveló a los 77 y el colombiano Julián Quiñones concretó desde los once pasos a los 90 para adelantar a las Águilas.

En la última jugada del encuentro, Surridge recibió un centro por la izquierda y conectó de cabeza para superar al portero Luis Malagón y mandar el partido a la definición por penales.

América parecía llevarse el triunfo desde los once pasos con una desviada de Malagón sobre Jack Maher, pero el árbitro Selvin Brown mandó a repetir la ejecución porque el arquero americanista se adelantó.

Con un segundo intento, Maher concretó con un tiro por el mismo lugar donde había errado, luego Jonathan Dos Santos estrelló un tiro en el travesaño y Daniel Lovitz acertó en el último intento para darle el pasaje a los locales.

Nashville enfrentará a Minnesota en la siguiente ronda.

"Es una noche durísima por las formas en que las cosas acontecieron: remontar un patio de la forma en que lo hicimos, con fuerza, con espíritu y al final faltaba poco tiempo y aun cometemos errores importantes", dijo el entrenador brasileño André Jardine. "Nos vamos a llevar aprendizaje de este torneo, pero el sentimiento en este momento es de tristeza grande".

América, el último de los cuatro equipos más populares de México que seguía en competencia, buscaba conquistar su primer título con Jardine. Las Águilas no consiguen título alguno desde el Apertura 2018.

El entrenador dijo que la experiencia de Leagues Cup servirá para ese objetivo.

"Es un torneo raro donde juegas muchos partidos de eliminatoria en casa del rival y con circunstancias en contra desde el primer partido, pero acaba siendo una oportunidad de fortalecer al equipo para aprender a jugar en el campo rival", agregó el estratega.

El equipo local tuvo las mejores llegadas en el arranque del encuentro, la primera con un tiro de Teal Bunbury y después con otro de Fafá Picault que fueron desviados con apuros por el portero Luis Malagón.

América tuvo su primera y única llegada peligrosa en la primera mitad hasta los 32 con un disparo del estadounidense Alejandro Zendejas que se fue por encima del arco.

En el segundo tiempo, Bunbury volvió a disparar dentro del área y superó a Malagón, pero Kevin Álvarez desvió la pelota para evitar la primera anotación del partido a los 49.

Nashville se adelantó a los 60 en una jugada de tiro de esquina en la que Zimmerman le ganó en el salto al zaguero uruguayo Sebastián Cáceres y remató potente de cabeza por el centro del arco de Malagón.

América empató en una jugada por la derecha, en la que Valdés recibió un centro y cabeceó para convertir pro el centro del arco.

Poco después, Valdés realizó un tiro desde fuera del área que le pegó en la mano a Lukas MacNaughton para un penal que Quiñones convirtió con un tiro suave y colocado.

Cuando caducaba el encuentro Surridge recibió un centro por la izquierda y conectó de cabeza por el poste derecho de Malagón.

Toluca se levantó de una desventaja de dos goles para forzar los penales ante Minnesota, pero desde esa vía perdió 4-2 y quedó fuera.

Joseph Rosales y Bongokuhle Hlongwane anotaron goles a los 13 y 32 minutos para adelantar a los locales, pero el chileno Valber Huerta descontó a los 66 y el portero brasileño Tiago Volpi concretó un penal a los 71 para mandar el encuentro al desempate.

Toluca, que había ganado sus tres partidos previos marcando cuatro goles en cada uno, quedó fuera y volverá a casa para la reanudación del Apertura.

"No hay pretextos, de todo se aprende, lamentable por no dar la alegría a los aficionados, sé que habrá críticas, pero yo estoy contento de que sabemos jugar al fútbol", dijo el entrenador Ignacio Ambriz. "No tengo que reprochar nada, nos levantamos de un cero complicado y los penales son volados, nos vamos con sabor amargo".

El español Sergio Canales marcó su primer gol con el Monterrey, que derrotó 1-0 a Tigres en el clásico norteño de México para avanzar a los cuartos de final.

Canales, quien debutó con su nuevo club el pasado viernes, concretó desde los 11 pasos a los 97 minutos para darle el pasaje al equipo dirigido por el argentino Fernando Ortiz.

Monterrey buscará seguir con vida en el torneo cuando enfrente al ganador del partido entre el LAFC del mexicano Carlos Vela y el Real Salt Lake.

El cotejo entre los conjuntos de la ciudad de Monterrey parecía dirigirse a penales cuando Javier Aquino derribó a Alí Ávila dentro del área y tras consultar con el VAR se marcó un penal que Canales convirtió con un tiro potente, el cual dejó sin oportunidad al portero argentino Nahuel Guzmán.

Monterrey es junto con Querétaro los únicos equipos que siguen con vida en el torneo representando a la Liga MX.