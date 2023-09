Scaloni no planea reservar a Messi: 'Jugará todo lo que pueda jugar' con Argentina

El técnico de Argentina Lionel Scaloni afirmó el miércoles que no le dará descanso al capitán Lionel Messi en la doble fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026, salvo una lesión.

"En principio no, si no tiene nada jugará todo lo que pueda jugar", respondió al estratega al ser consultado en rueda de prensa si tenía previsto administrar los minutos en cancha del astro de 36 años en los duelos ante Ecuador y Bolivia.

"No hay por qué guardarlo si no tiene nada", aclaró Scaloni.

Medios deportivos locales especulaban con la posibilidad de que tras el debut ante Ecuador el jueves en el estadio Monumental de Buenos Aires, Messi no viajaría a La Paz para medirse contra Bolivia el próximo martes con el objetivo de protegerlo del desgaste de jugar a más de 3.600 metros de altura.

"No hay una receta para ir a Bolivia, en principio pensamos en el partido de mañana (ante Ecuador), que es lo importante, y después el que está al 100% irá como siempre, ninguno se bajará si no es por lesión", avisó el técnico campeón del mundo en Qatar.

Messi viene de una importante seguidilla de partidos con Inter Miami tras su arribo a la MLS a fines de julio entre partidos de liga y copas. Lleva 11 goles y ganó un título, el de la Leagues Cup.

"Está bien, lo veo contento, feliz. Encontró un lugar en el cual lo quieren", valoró Scaloni. "Siempre digo que él es feliz dentro de una cancha de futbol más allá del país y la ciudad. Él necesita jugar al fútbol. A partir de ahí la disponibilidad está para que juegue".

Consultado si la presencia de Messi en el inicio de las eliminatorias es una señal de que disputará el Mundial de 2026, Scaloni bromeó que "no sé si voy a estar yo, menos sé si Messi. No hablamos de eso, no se sabe".

"Por el bien del fútbol queremos que pueda jugarlo, nos haría más felices a todos. Hay muchas cosas en el medio, no quiero pensar todavía en Bolivia, mucho menos en dentro de tres años", concluyó.