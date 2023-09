Carl Nassib, primer jugador abiertamente gay en la NFL, anuncia su retiro

Carl Nassib, el primer jugador abiertamente gay en participar en un partido de temporada regular de la NFL, anunció su retiro del fútbol americano profesional el miércoles.

El defensive end declaró su orientación sexual en 2021 cuando era miembro de los Raiders de Las Vegas. Jugó la temporada pasada como integrante de los Buccaneers de Tampa Bay.

"Este es un momento agridulce para mí, pero después de siete temporadas y poco más de 100 partidos en la NFL, oficialmente me retiro del fútbol americano para concentrarme en mi compañía, Rayze", escribió Nassib en Instagram. "Realmente se siente como si hubiera sido ayer que comencé a jugar en Penn State.

"El fútbol americano me ha dado más de lo que jamás hubiera imaginado. Realmente puedo colgar mi casco por última vez sabiendo que di todo lo que tenía. Cuando era niño me encantaba lo divertido que era el fútbol americano. Me encantaba la búsqueda de la perfección. Me encantó la pequeña ventana en la que cada jugador puede perseguir sus sueños. Lo hace aún más emocionante cuando llegas ahí. Siempre fue mi sueño jugar en la NFL, incluso como suplente, y realmente me siento como el tipo más afortunado del planeta".

Nassib, de 30 años, fue selección de tercera ronda de los Browns de Cleveland en 2016, y logró 25,5 capturas de quarterback en siete temporadas con Cleveland, Las Vegas y dos periodos en Tampa Bay.