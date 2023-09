Rangers colocan al toletero estelar Adolis García en lista de lesionados de 10 días

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — El bateador estelar Adolis García, líder de la Liga Americana con 100 carreras producidas, será colocado en la lista de lesionados de 10 días por los Rangers de Texas, que buscan avanzar a la postemporada pero están desplomándose.

Los Rangers tomaron la decisión luego de que una resonancia magnética realizada el jueves reveló una lesión en el tendón de la rótula derecha.

El gerente general Chris Young informó que el cubano no necesitará ser sometido a una cirugía y que el equipo es "prudentemente optimista" de que podrá regresar esta campaña con los Rangers, que tienen 23 juegos de temporada regular restantes. Young no proporcionó un calendario preciso.

"No lo sabremos con certeza hasta dentro de una semana o 10 días, para ver cómo responden la curación y la inflamación", dijo Young. "No obstante, no se trata de una rotura, como nos temíamos. Así que creo que son buenas noticias en general, y seguiremos teniendo esperanzas de que pueda volver".

Texas va a convocar a un prospecto, el jardinero Evan Carter, quien se unirá al equipo el viernes por la noche para el primer juego de una serie de fin de semana en casa contra Oakland. Young dijo que el equipo no estaba en condiciones de anunciar la acción necesaria para añadirlo a la alineación de 40 hombres.

García se lesionó después de su fallido intento de salto para evitar un jonrón mientras jugaba en el jardín derecho la noche del miércoles, cuando Houston bateó cinco jonrones y venció a los Rangers 12-3, completando una barrida de tres partidos.

La pierna derecha del cubano se atascó en el suelo y su rodilla se dobló al caer tras saltar hacia el muro en la segunda entrada. Luego de levantarse, ponerse las manos en ambas rodillas, y recibir la visita de un preparador físico, García dio varios manotazos en señal de frustración para después caminar lentamente hacia la caseta.

Carter, selección de segunda ronda en el draft amateur del 2020, apenas ha jugado ocho encuentros con el equipo de Triple A Round Rock, donde registró un promedio de bateo de .353 con tres remolcadas. Ha bateado para .288 con 13 cuadrangulares y 67 producidas en 108 juegos en total esta campaña en las menores.

García tiene un promedio de bateo de .244 con 34 jonrones y sus 100 carreras producidas en 135 juegos. Luego de su batazo de foul en la primera entrada el miércoles por la noche, tiene un promedio de bateo de .161 (62-10) en sus últimos 16 juegos.

Pero su jonrón que puso fin al encuentro contra Minnesota el domingo, después de poncharse en su primer turno al bate de ese juego, le dio a los Rangers una victoria por 6-5. Es su única victoria en los últimos siete encuentros, una racha que los ha hecho caer del primer sitio al tercero en las posiciones de la División Oeste de la Liga Americana. Texas ha perdido 15 de los últimos 19 juegos.