Ofensiva de Steelers despierta en el 4to periodo en remontada de 24-17 sobre Rams

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — Tanto los Steelers como los Rams saben que su cerrado partido no solamente se decidió por una decisión cuestionable al colocar el balón en una posición en la pausa de los dos minutos.

Ello no hizo que Los Ángeles estuvieran más contentos con la decisión de los árbitros y Pittsburgh no se iba a disculpar ser favorecidos en su impresionante victoria luego de remontar.

Jaylen Warren y Najee Harris consiguieron touchdowns terrestres en el cuarto periodo y los Steelers de Pittsburgh despertaron de un silencioso día de su ofensiva a tiempo para lograr una victoria de 24-17 sobre los Rams de Los Ángeles el domingo.

Kenny Pickett lanzó para 230 yardas y corrió para otra anotación con los Steelers (4-2), que solamente generaron 110 yardas en los primeros tres cuartos en el estadio SoFi. Finalmente la ofensiva del altamente criticado coordinador Matt Canada encontró huecos en la defensiva de los Rams (3-4) en el cuarto periodo, montando tres largas series y culminando dos con anotaciones y la oportunidad de agotarse el reloj. George Pickens tuvo cuatro de sus cinco recepciones para 107 yardas en la segunda mitad.

Pickett recibió una ayuda oficial al colocar el balón en posición favorable después de un acarreo personal en cuarta y una en la pausa de los dos minutos, que permitió a Pittsburgh asegurar la primera victoria sobre los Rams en Los Ángeles.

"Lo iba a conseguir", dijo Pickett. "Estaba haciendo todo lo que podía para conseguirlo, digámoslo de esa manera".

El coach Sean McVay no pudo retar la colocación del balón porque los Rams no contaban con tiempos fuera, y la jugada ocurrió justo antes de la ventana que habría resultado en una revisión automática.

"No importa lo que piense", dijo McVay. "Esa fue la posición que decidieron. No voy a sentarme aquí y poner excusas sobre cosas que no sucedieron. Esas jugadas no deberían haberse reducido a eso si hubiéramos ejecutado como éramos capaces de hacerlo".

La marca fue la culminación de un gran cierre de juego de los Steelers, que han ganado seis partidos consecutivos después de una semana de descanso y tienen marca de 13-4 en esa situación con Mike Tomlin como entrenador.