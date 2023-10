Xavi está incierto sobre si Lewandowski y otros jugadores de Barcelona regresarán contra Real Madrid

BARCELONA (AP) — El técnico del Barcelona Xavi Hernández esconde sus cartas previo al primer clásico de la temporada.

Los campeones defensores han acusado las bajas de Lewandowski, su máximo goleadores, y otros titulares habitualess como Frenkie de Jong, Pedri González y Jules Koundé durante el mes pasado a causa de lesiones. Todos ellos regresaron a entrenar el viernes, un día antes de la visita de un Madrid que le saca un punto de ventaja desde la cima de la tabla de posiciones de la Liga de España.

Xavi, sin embargo, no aclaró si alguno de ellos estará en condiciones para jugar, mucho menos si serán titulares, para uno de los partidos de fútbol más seguidos en el mundo.

"No queremos forzar a nadie. Lo que queremos es que nos recuperen bien y que no tengan ninguna opción de volverse a lesionar", dijo el estratega catalán. "Al final son sensaciones y jugarán los que estén mejor... lo que no podemos cometer es un error de poner a un futbolista que no tiene buenas sensaciones y que no está al 100% y más en un partido de alto nivel de este tipo. En un clásico tienes que estar al 100%", pidió.

La diferencia está entre poner a jugar a un goleador de talla mundial con Lewandowski, quien a pesar de ausentarse de los últimos tres partidos es el líder del equipo con seis goles, y pedirles a los delanteros Ferran Torres o João Félix asumir la responsabilidad de marcar. Los dos han estado jugando bien en lugar de la estrella polaca con ocho goles entre ellos, pero ninguno puede ser considerado un delantero de garantías.

El técnico del Madrid Carlo Ancelotti confirmó que el volante ofensivo Jude Bellingham disputará el clásico tras el susto que provocó al salir con una sobrecarga muscular a mitad de semana en la victoria contra Braga en la Liga de Campeones.

"Para nosotros, lo más importante es que juegue Bellingham y que yo elija la mejor alineación posible", dijo el entrenador italiano. "Mañana va a jugar, porque está bien, recuperado. Le han quitado la sobrecarga. No debo explicarle lo que es un clásico".

Sin importar quien juegue para el equipo local, Xavi tiene la gran tarea de encontrar la forma de detener a Bellingham y a Vinícius Júnior.

Mientras que la velocidad y la capacidad de drible de Vinícius han sido un dolor de cabeza durante varias temporadas, Bellingham se ha convertido en un gran goleador desde su llegada en la temporada baja.

En "clásicos" pasados, Xavi ha utilizado al central Ronald Araújo como tapón en el costado derecho de su línea defensiva para enfrentarse a Vinícius. Si repite esa fórmula, entonces João Cancelo, más ofensivo, podría pasar al mediocampo o permanecer como una opción desde la banca.

Marcar a Bellingham, sin embargo, tendrá que ser un esfuerzo en conjunto, empezando por un mediocampo lleno de dudas por la condición física de jugadores como Pedri y De Jong.

"El Real Madrid ha cambiado este año el sistema, el dibujo, al jugar Bellingham con más libertad, más de media punta, juega con dos puntas, no juega con tres", comentó Xavi. "Quizás hay que variar un poco las vigilancias, la manera de atacar o de defender, ser más precavidos, sobre todo en el tema de vigilancias", reiteró.

Pero prometió que su equipo tomará la iniciativa: "Iremos al ataque, seremos valientes. Pueden cambiar nombres pero no cambiará nuestro modelo de juego ni nuestra filosofía", dijo.