La Fedofútbol espera llamada de FIFA para llamar a elecciones

Rubén García califica de histórica su gestión en la Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol), haciendo hincapié en los resultados en la arena internacional. Cree tener los méritos para una reelección, pero deja en manos de su familia dar ese paso, mientras de forma soterrada otro grupo última detalles para presentar una plancha que asegura arrancar su campaña con los votos de la LDF (10).

Según los estatutos, Arturo Heinsen, el secretario general de la Fedofútbol, debe activar la Comisión Electoral a más tardar el próximo jueves 30 para llamar a elecciones el 15 de enero (45 días antes de expirar una administración).

Sin embargo, los tiempos no parece que darán para esa fecha puesto que se espera la respuesta de la FIFA en torno a la regularización de al menos siete asociaciones, cuyos procesos concluyeron entre 2021 y 2022 (y no en 2020 como debían) y no podrían votar.

El escenario es de tranque jurídico y, según fuentes consultadas que pidieron la omisión de sus nombres, el mandato de García se prorrogaría más allá del 15 de enero y sería un ejecutivo en funciones.

Cuando la Comisión Normalizadora que nombra la FIFA en 2018 hizo el levantamiento y las asociaciones fueron regularizada hubo un grupo que la Procuraduría General de la República revisó e hizo reparos. Pero quedó un desfase entre las que se regularizaron más tarde.

De ahí que la Feodofútbol elevó una consulta a FIFA para ver qué hacer con esas asociaciones que se regularizaron más tarde. Si FIFA autoriza el reconocimiento en el marco de la asamblea se definiría el cronograma de trabajo.

La Comisión Electoral sería la misma que se formó en 2020, cuyo plazo habría expirado en 2022, pero sería prorrogable. García afrontaría una reelección con un importante sector en su contra, sobre todo de los clubes de la LDF, sumado al descontento por la salida de empresarios del proyecto de selección nacional masculina.