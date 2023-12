Hodgson pierde el amor por el fútbol mientras el Crystal Palace se desploma en la Liga Premier

Si está será la última etapa de Roy Hodgson en su lugar e itinerante carrera como entrenador, entonces el técnico de más edad en la Liga Premier se irá en un punto bajo.

El Crystal Palace se desploma en la clasificación y Hodgson, de 76 años, está perdiendo los estribos —y quizá su amor por el juego.

Tener que enfrentar al Manchester City, campeón de liga y Europa, el sábado con un diezmado equipo, difícilmente hará que mejore su ánimo.

"Estamos pasando por un mal momento", admitió Hodgson, "y parece que el mal momento continuará... no va a ser un buen momento para nosotros".

El ánimo de Hodgson no sólo ha empeorado debido a las seis derrotas en nueve duelos de liga del Palace, con una sola victoria en ese lapso. Pero ciertamente no le ha ayudado

Tras la miserable derrota en casa 2-0 ante el Bournemouth la semana pasada, los aficionados del Palace le lanzaron un pequeño misil al exentrenador de la selección inglesa, mientras salía abucheado. Hodgson después aseguró que los seguidores del Palace habían sido mimados recientemente, un comentario que días después dijo que lamentaba y que lo dejó "apenado".

En su última derrota el sábado 2-1 ante el Liverpool, el Palace se fue al frente en el marcador, expulsaron a Jordan Ayew, concedió el tanto del empate con un desvió y el gol de la victoria en tiempo añadido..

Hodgson salió molesto y dijo que estaba "cansado" de algunos aspectos del juego como la interpretación de la mano, las restricciones a la pérdida de tiempo y lo que dijo era mezquindad del cuarto oficial en el área técnica.

"He estado un largo tiempo en el fútbol", indicó el técnico que inició su carrera como entrenador en Sueca en 1976, "y juegos como el de hoy me hacen percatarme que cuando llegue el momento de dejarlo todo atrás, no lo voy a extrañar".

¿Cuándo podría llegar este momento?"

Palace está 13mo, a siete puntos de la zona de descenso y en el mismo lugar en el que el equipo usualmente termina. Parece que la directiva del club quiere más y Hodgson no suena muy confiado que puede cumplir sin una mayor inversión.

"No tengo ninguna duda que el grupo de jugadores que tenemos aquí... mantendrán al club en la Liga Premier", aseguró Hodgson. "Pero si quieren elevar los estándares y decir que no es suficiente, entonces será difícil para nosotros".

Parece que para Hodgson, uno de los más respetados técnicos, tuvo suficiente y no le gusta en lo que se está convirtiendo el juego.

Llevará a un debilitado Palace al Estadio Etihad sin Ayew, por suspensión, y varios jugadores clave fuera por lesión.

A la pregunta de que tan confiado está en sacar el resultado Hodgson respondió y prácticamente resumió lo que tiene en mente.

"Iba a ser una difícil pregunta", admitió. "Ahora es casi imposible".