Klopp se alegra de decisión del tribunal europeo de frenar el poder de la FIFA y UEFA

El técnico del Liverpool Jürgen Klopp está en contra de la Super Liga Europea, pero el viernes aseguró que le alegra que la FIFA y la UEFA recibieron una "pequeña sacudida" con la decisión del tribunal de poner frenta a su poder.

El máximo tribunal de la Unión Europea falló en contra del intento de la UEFA y la FIFA de bloquear los planes de una competencia disidente.

El club de la Liga Premier publicó un comunicado antes de la conferencia de prensa de Klopp para reiterar su posición de que no están involucrados en la Super Liga y continuarán disputando las competencias de la UEFA.

"Estoy de acuerdo 100% con este comunicado, pero me gusta el veredicto —me gusta que finalmente entendemos que la FIFA o UEFA o cualquier Asociación no pueden hacer lo que quieran", indicó Klopp.

"En el fútbol tenemos que hablar de muchas cosas y si sólo haces cosas como las que hacen, como tener más competencias, con más partidos y nadie puede decir nada... me gusta que les hayan dado un golpe —Ok, no puedes hacer lo que quieras", agregó. "Pero no, la Super Liga, misma opinión que antes".

El Tribunal de la Unión Europea consideró el jueves que la UEFA y FIFA, los organismos rectores del fútbol, actuaron en contra de la ley de competencia de la Unión Europea al bloquear los planes de una Super Liga disidente.

Real Madrid y Barcelona lideran la pelea para poner en marcha esta nueva competencia.