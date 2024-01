Birmingham despide al técnico Wayne Rooney después de apenas 15 encuentros al frente

La exestrella inglesa Wayne Rooney fue despedido como técnico del Birmingham, de la segunda división, el martes después de 15 encuentros.

Rooney consiguió sólo dos victorias desde su controversial nombramiento en octubre. Birmingham era sexto en la Championship cuando llegó y cayó la 20ma posición.

El verano pasado una empresa que pertenece el empresario estadounidense Tom Wagner adquirió al equipo y quitó al popular entrenador John Eustace, quien había estado al frente 15 meses y evitó que el club descendiera.

"Birmingham City hoy decidió destituir al técnico Wayne Rooney y al entrenador del primer equipo Carl Robinson", indicó el club en un comunicado. "A pesar de sus mejores esfuerzos, los resultados no cumplieron con las expectativas que teníamos desde el inicio. Por lo tanto, la junta cree que un cambio en la dirección es del mejor interés del club".

Birmingham perdió 3-0 el lunes ante Leeds y sus seguidores pidieron la salida de Rooney, quien fue un grande con el Manchester United y la selección inglesa.

El exjugador de la NFL Tom Brady tiene una participación minoritaria en el club desde agosto.

Rooney le agradeció a Wagner, Brady y al director ejecutivo del club Gary Cook por la oportunidad, pero dijo que no le dieron suficiente tiempo.

"El fútbol es un negocio de resultados —y reconozco que no he estado al nivel que quería estar", dijo Rooney en un comunicado. "Sin embargo el tiempo es la el bien más preciado que requiere un técnico y no creo que 13 semanas fue suficiente para supervisar los cambios que eran necesarios".

Rooney, de 38 años, añadió que "tomará tiempo reponerme de este retroceso", pero que eventualmente "se preparará para su próxima oportunidad en su papel como técnico".

En octubre se unió al Birmingham tras una temporada con D.C. United en la MLS. Anteriormente dirigió al Derby de la segunda división.

La última vez que Birmingham disputó la Liga Premier fue en el 2011, ese mismo año ganó la Copa de Liga —uno de dos trofeos que ha sumado el club en la primera división en 148 años de historia.