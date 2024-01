No habrá pasillo de honor en el Atlético-Real Madrid por octavos de la Copa del Rey

No habrá un pasillo de honor cuando el Real Madrid y el Atlético de Madrid escriban el jueves el segundo capítulo de una trilogía de partidos al inicio del año.

El duelo por los octavos de final de la Copa del Rey se disputará apenas una semana después que el Madrid venció 5-3 al Atlético al cabo de una prórroga en las semifinales de la Supercopa de España en Arabia Saudí. Los merengues acabaron alzando al título al derrotar al Barcelona en la final, y los hinchas del Madrid querían que el Atlético respetase la tradición de que los jugadores hagan un pasillo para aplaudir a sus oponentes al ingresar a la cancha previo al silbatazo inicial.

"Tenemos un gran respeto y un gran saludo para el entrenador (Carlo Ancelotti), para los futbolistas, como tiene que ser, como colegas de trabajo, pero siempre está primero nuestra gente y a nuestra gente la respetamos", dijo el miércoles el técnico colchonero Diego Simeone.

El Atlético tampoco hizo el pasillo de honor cuando recibió al Madrid luego que su clásico rival se consagró campeón de la Liga de España en 2022.

Ancelotti señaló que su equipo hubiera hecho las cosas de otra manera, pero le restó importancia a la decisión del Atlético.

"Hay que respetar las decisiones de cada club", dijo el timonel italiano. "Si lo hacen me parece perfecto si no lo hacen me parece perfecto, pero no le doy mucha importancia a esto. Cada uno hace lo que quiere, el Real Madrid puede hacer las cosas de distintas maneras, y yo no me meto absolutamente en esto. Cuando nos toque a nosotros, elegiremos lo mejor para nosotros".

Ancelotti presagió un partido más difícil al que disputaron en Arabia Saudí. El Atlético se puso al frente dos veces antes que el Madrid prevaleció en el tiempo extra.

"Va a ser un partido más complicado que el de la Supercopa. Vamos a jugar dos equipos que pueden ganar la Copa de Rey lo que hace que aumente la importancia del partido", dijo Ancelotti.

Los rivales volverán a verse en la Liga española el 4 de febrero. El Madrid marcha un punto detrás del líder Girona, y le saca 10 puntos de diferencia al quinto Atlético.

El cuadro rojiblanco se impuso 3-1 en el primer derbi de la temporada como local en septiembre. Esa fue la única derrota del Madrid en a temporada, y desde entonces se ha mantenido invicto en 21 partidos en todas las competiciones, con 17 victorias y cuatro empates.

Los dirigidos por Simeone han sido particularmente un hueso duro de roer en el Estadio Metropolitano, donde no han perdido en 24 partidos consecutivos en todas las competiciones. La última derrota fue el 1-0 ante el Barcelona en enero de 2023. Ha ganado 22 encuentros desde entonces, y ambos empates fueron ante Getafe por la Liga.

"Evidentemente necesitamos a nuestra gente y que el ambiente esté como suele estar en el Metropolitano, y nosotros desde dentro podamos transmitirle las mejores energías", dijo Simeone.

El técnico argentino cuenta con todo su once titular habitual disponible y advirtió que la clave para el Atlético será contener las rápidas transiciones del Madrid, con los brasileños Vinícius Júnior y Rodrygo como turbinas. Vinícius firmó un triplete en la victoria 4-1 ante el Barcelona en la final de la Supercopa. Rodrygo hizo el cuarto tanto.

Rodrygo se entrenó diferenciado esta semana, pero Ancelotti dijo que el atacante está en condiciones de jugar.

El Madrid eliminó al Atlético en los cuartos de final de la Copa del Rey la pasada temporada, imponiéndose 3-1 en una prórroga en el estadio Santiago Bernabéu.

"Es una eliminatoria a partido único, y es un factor a tener en cuenta. Lo que ha pasado en los partidos anteriores no cuenta para mañana", dijo Ancelotti.

El Madrid es el campeón vigente de la Copa, mientras que el Atlético no gana el torneo desde 2013.

BARCELONA VS UNIONISTAS

El Barcelona, en busca de su primer título de la Copa desde 2021, intentará reponerse tras la dura derrota ante el Madrid en la Supercopa cuando visite al Unionistas de la tercera división.

"El equipo está fuerte, hablamos y dialogamos", dijo el técnico azulgrana Xavi Hernández. "Hicimos las cosas muy mal el otro día pero queremos hacer las cosas mejor".

El Barça acusará la baja por suspensión del zaguero uruguayo Ronald Araujo, expulsado en la Supercopa.

Unionistas eliminó a Villarreal en la ronda anterior.