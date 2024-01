Rakitic se despide del Sevilla y ficha con Al Shabab en Arabia Saudí

Ivan Rakitic se convirtió en el más reciente futbolista que se marcha de Europa para jugar en un club de Arabia Saudí, mudándose del Sevilla a Al Shabab.

Sevilla anunció el martes la salida del centrocampista croata tras disputar 323 partidos en dos etapas distintas.

No trascendieron de momento los detalles financieros de la operación.

Fue un emotivo adiós para el jugador de 35 años. Su primera etapa con Sevilla fue entre 2011-14 antes de ser vendido al Barcelona, donde permaneció hasta su retorno al club andaluz en 2020.

"Cómo puede ser que un chico nacido en Suiza, un croata, pueda decir que su casa está en Sevilla", dijo Rakitic en una rueda de prensa, acompañado por familiares y excompañeros. "Ahora me voy, pero volveré de nuevo. No será en el campo porque la edad me castiga, pero aquí estaré.

Rakitic era el segundo jugador con más partidos disputados en el actual plantel del Sevilla, por detrás de Jesús Navas. También era el internacional con más partidos con el club y el único que había superado los 300 encuentros.

Formó parte del equipo que conquistó dos títulos de la Liga Europa, en 2014 y 2023.

El presidente José María del Nido Carrasco lo alabó como "uno de los más grandes guerreros y uno de los mejores futbolistas de la historia" del club.

Sevilla anda a los tumbos esta temporada, rozando los puestos de descenso en la Liga de Campeones. Apenas ha ganado uno de sus últimos 16 partidos en la Liga y viene de ser eliminado en los cuartos de final de la Copa del Rey.

Su próximo partido será la visita a Rayo Vallecano por la Liga el lunes.

"Les voy a seguir desde lejos y les dejo todo el apoyo para esta difícil temporada. Sé que va a ir todo estupendamente", dijo Rakitic. "No hay cosa más grande que sentirse sevillista".

El internacional belga Yannick Carrasco, exvolante del Atlético de Madrid, fichó con Al Shabab el año pasado.

Varios jugadores de renombre se han ido a Europa, seducido por las ofertas de los petrodólares, como el caso de Cristiano Ronaldo, Neymar y Karim Benzema.