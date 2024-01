Xavi se siente liberado tras anunciar su salida del Barcelona al final de la temporada

Xavi Hernández quiere hacer borrón y cuenta nueva cuando dirija al Barcelona en su primer partido tras anunciar su salida al final de la temporada.

El Barça recibirá a Osasuna por la Liga española, un partido que fue pospuesto a inicios de año debido a la participación de ambos clubes en la Supercopa de España en Arabia Saudí. El Atlético de Madrid también disputará su partido pospuesto el miércoles, en casa frente a Rayo Vallecano. El Real Madrid — campeón de la Supercopa — visitará a Getafe el jueves.

"Es importante la unidad. No son momentos fáciles, pero necesitamos que el barcelonismo esté unido", dijo Xavi en una rueda de prensa el martes. "Me gustaría destacar la reacción que ha tenido la afición y el vestuario después del anuncio. Han sido bestiales las muestras de cariño que he recibido",

Xavi anunció su marcha poco después de la derrota 5-3 como local ante Villarreal el sábado por la Liga. Su cálculo es que la decisión reduzca la tensión que asfixia tanto al club como a él.

El presidente del club, Joan Laporta, aceptó seguir con Xavi en el banquillo esta temporada al señalar que era una leyenda del club y confió que el técnico se mantendrá plenamente comprometido.

"La reacción de los futbolistas sea la que debe ser en el campo, porque dependemos muchísimo de que ellos estén inspirados", dijo Xavi. "Nos jugamos mucho, acabar lo mejor posible en la Liga y competir en la Liga de Campeones. Sigo con la máxima ilusión. Me he liberado un poco a nivel personal, pero estoy motivadísimo, así se lo he hecho saber a los futbolistas. Daré un plus extra para que funcione".

Xavi también quitó importancia a las recientes declaraciones del mexicano Rafael Márquez, técnico del filial Barça B, al postularse como su sucesor.

"Rafa es amigo. Puede que se hayan sacado de contexto sus palabras o que se haya expresado mal, pero se prepara para algún día entrenar al primer equipo del Barça. Es lícito y es natural", dijo Xavi.

El revés ante Villarreal dejó al Barça en la cuarta plaza del campeonato, 11 puntos por debajo del líder Girona y 10 detrás del segundo Real Madrid.

Los azulgranas ya habían sido eliminado por el Athletic Bilbao en los cuartos de final de la Copa del Rey y perdieron 4-1 ante el Madrid en la final de la Supercopa.

Osasuna, que perdió ante el Barça en las semifinales de la Supercopa, ha ganado dos de sus tres últimos partidos ligueros. Macha 12do en la clasificación.