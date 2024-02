Enojo por ausencia de Messi en Hong Kong aumenta. Cancelan amistoso de Argentina en China

Uno de los dos amistosos de la selección de Argentina en China el próximo mes fue cancelado el viernes, otra consecuencia de la ausencia de Lionel Messi en un partido de exhibición de su club en Hong Kong.

Los campeones mundiales, capitaneados por Messi, anunciaron el mes pasado una gira en China durante la fecha internacional entre el 18 y 26 de marzo. Con miras a la Copa América a mitad de año, pautaron fogueos contra Nigeria en Hangzhou y Costa de Marfil en Beijing. Ambos rivales se miden este fin de semana en la final de la Copa Africana de Naciones.

Pero Messi, en una gira con el Inter Miami, enfureció a los aficionados en Hong Kong cuando no jugó contra un combinado local el pasado domingo. Messi vio todo el partido desde el banca y luego señaló que estaba lesionado. Pero la excusa no convenció en Hong Kong tras jugar 30 minutos el miércoles en Tokio en un amistoso ante Vissel Kobe.

El viernes, la autoridad deportiva en Hangzhou canceló el amistoso Argentina-Nigeria.

"Dadas las razones que todos sabemos, nos hemos enterado por parte de las autoridades supervisoras que las condiciones no son las apropiados para llevar adelante el partido. Se ha decidido cancelar el partido", dijo la autoridad deportiva de Hangzhou en su canal oficial en redes sociales.

Un directivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que pidió no ser identificado por lo delicado del asunto dijo a The Associated Press que la entidad está al tanto de la suspensión del amistoso y que se están buscando sedes alternativas para jugar contra Nigeria. La fuente declinó comentar sobre las causas de la cancelación.

La suerte del amistoso Argentina-Costa de Marfil en Beijing era incierta.

Por su parte, los organizadores del partido en Hong Kong informaron el viernes que ofrecerán un reembolso de 50% a raíz de la indignación de aficionados y el gobierno por la ausencia del astro.

Durante los últimos dos días, muchos usuarios en las redes sociales en China continental expresaron su malestar porque Messi no jugó en China. El diario oficialista chino Global Times publicó un editorial en el que se señaló que el impacto de la polémica en torno al delantero "excede por mucho el ámbito deportivo".

En un mensaje divulgado en Instagram, la empresa promotora local Tatler Asia se disculpó con la gente que salió decepcionada del amistoso, y que se irritaron "por la evidente falta de respeto hacia el público".

Reiteraron que le rogaron a los directivos de Miami que le pidieran a Messi diera una explicación a los espectadores tras enterarse que el futbolista, que tenía un requisito de jugar 45 minutos salvo que estuviera lesionado en el contrato que firmaron, no iba a jugar.

"No lo hizo. El hecho de que Messi ... jugó en Japón el 7 de febrero es como otra bofetada", añadió.

Tatler Asia dijo que está en contacto con el gobierno para resolver el asunto y que los detalles del reembolso serán anunciados a mediados de marzo.

"No vamos a escapar a nuestra responsabilidad como organizadores y es por eso que Tatler Asia ofrecerá a todos los que adquirieron entradas para el partido mediante canales oficiales un reembolso del 50%", indicó.

Las entradas tuvieron un costo máximo de 4.880 millones de dólares de Hong Kong (624 en dólares estadounidenses). Tatler Asia señaló que devolverá 56 millones de dólares de Hong Kong (7,2 millones en dólares estadounidenses). Asumirán una pérdida de 43 millones de dólares de Hong Kong (5,5 millones en dólares estadounidenses). Previo al reembolso, la empresa iba a facturar 13 millones de dólares de Hong Kong (1,7 millones en dólares estadounidenses)

El gobierno de Hong Kong dio su beneplácito al calificar el reembolso como un acto de responsabilidad. Pero añadió que la sociedad de Hong Kong aún merece recibir respuestas, especialmente tras ver a Messi jugar en Japón y que Inter Miami debe pronunciarse públicamente.

Inter Miami no ha respondido a cuestionamientos de The Associated Press.

En la red social Weibo, algunos usuarios chinos dijeron que Messi no es bienvenido en su país. Pero otros defendieron a Messi al señalar que interactuó con los hongkoneses.

El amistoso en Tokio completó una gira global de Miami, que incluyó compromisos en El Salvador, Dallas, Arabia Saudí y Hong Kong.

Miami apenas ganó uno de los seis partidos de exhibición. La pretemporada de las Garzas culminará el 16 de febrero en Florida contra Newell´s Old Boys, el club de Messi en su niñez en Rosario, Argentina. Se prevé que concluya su carrera ahí.

La redactora de AP Débora Rey en Buenos Aires contribuyó con este despacho.