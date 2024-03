Endrick anota el gol del triunfo de Brasil ante Inglaterra y rompe récord de precocidad en Wembley

LONDRES (AP) — Endrick, futuro jugador del Real Madrid, se convirtió el sábado en el hombre más joven en anotar un gol de un partido internacional en el estadio Wembley en la victoria de Brasil 1-0 sobre Inglaterra en un amistoso.

Endrick, quien dejará al Pameiras por el Madrid al final de la temporada cuando cumpla 18 años, disparó nueve minutos después de que ingresó de cambio.

"Mi familia está aquí, mi novia, mis agentes, no soy alguien que llora, me estoy conteniendo, pero esto es algo único y estoy muy feliz", dijo.

Después de ver su actuación en la segunda mitad contra Inglaterra, el gigante español se embelesa con otro gran talento para el futuro.

Tras ingresar por Rodrygo a los 71 minutos, Endrick no perdió tiempo para hacerse notar, disparó a puerta después de que un remate de Vinícius Júnior fue repelido por el portero inglés Jordan Pickford.

Endrick no pudo ocultar su alegría y celebró, aunque tuvo que esperar que el VAR confirmara el gol por una posible posición adelantada.

Su primer gol con la selección absoluta de Brasil, con 17 años y 246 días, rompió el récord para un partido internacional en Wembley, según la firma de estadísticas Opta.

Podría haber tenido otro, pero no pudo superar a Pickford cerca del final.

"Todo esto me afectó un poco al final, la oportunidad que tuve al final, no voy a mentir", advirtió Endrick. "Sólo estaba pensando en anotar. Sólo podía pensar en eso, no podía pensar más en el juego".

Al final, su gol fue suficiente para ganar y poner fin a la racha de 21 partidos sin perder de Inglaterra en el estadio nacional.

"Sabemos que es un jugador peligroso. Logró dar seguimiento para el gol", reconoció el seleccionador inglés Gareth Southgate. "Debimos defender mejor el gol. Es un momento brillante para él".

Madrid llegó a un acuerdo con Endrick en diciembre 2022 cuando tenía 16 años, pero ya parecía destinado a ser otra estrella en Brasil. La prensa local aseguró que el trato es por 60 millones de euros (64 millones de dólares).

Endrick cumple 18 años en julio.

El año pasado le ayudó al Palmeiras a ganar la liga brasileña.

Inglaterra recibió un golpe después de que el defensa Kyle Walker sufrió una lesión en el tendón de la corva. Salió después de 20 minutos tras recibir tratamiento en el campo.

Ambas selecciones se preparan para sus campeonatos continentales a mediados de años.

Brasil enfrentará a Colombia, Paraguay y el ganador del repechaje entre Costa Rica y Honduras en el Grupo D de la Copa América.

Inglaterra quedó en el Grupo C de la Eurocopa, midiéndose contra Eslovenia, Dinamarca y Serbia.