Xavi desmiente reportes de la prensa española sobre que el Barcelona se plantea despedirlo

BARCELONA (AP) — Xavi Hernández desmintió el sábado un montón de reportes de la prensa española sobre que la directiva del Barcelona se plantea despedir al director técnico por haber dicho que la mala situación económica del club le impide competir con el Real Madrid.

"El club me transmite tranquilidad, y que continúo con las mismas ganas. Entiendo el entorno, el ruido, pero no cambia nada", dijo Xavi en una conferencia previa al partido del sábado.

Casi todas las preguntas que le realizaron fueron sobre las especulaciones que la prensa deportiva española ha publicado en torno a que el presidente del club, Joan Laporta, se molestó con Xavi luego de que éste dijo hace unos días que la situación era muy complicada, sobre todo a nivel económico, para que el Barcelona le pueda competir a sus principales rivales, ya sea el Real Madrid u otros equipos europeos.

Los reportes de la prensa señalaban que Laporta está considerando reemplazar a Xavi este verano.

Xavi insistió el sábado que no había escuchado nada de eso por parte del club.

"Ni lo sé ni me interesa de dónde salen estas informaciones. La confianza del presidente está intacta y la de Deco, nuestro director deportivo", afirmó el antiguo mediocampista del Barcelona.

Ni Laporta ni el club han hecho declaraciones públicas sobre los reportes de la prensa. El club dijo que no tenía comentarios al respecto cuando The Associated Press le preguntó.

Incluso si el Barcelona se queda con Xavi, sigue siendo una situación incómoda para un técnico que apenas hace tres semanas había dado marcha atrás a una decisión tomada en enero para dejar el club este verano. En abril, Xavi dijo que había cambiado de opinión luego de que sus jugadores le mostraron que creían en el potencial del equipo y habían mejorado su rendimiento.

Laporta heredó un club sumido en deudas de más de 1.300 millones de euros (1.400 millones de dólares), y la nómina más cara del fútbol, cuando regresó a dirigir el club por segunda vez en 2021.

Unos meses después trajo de regreso a un favorito de los hinchas, Xavi, que había estado entrenando en Qatar, para liderar la reconstrucción del equipo tras la salida del astro argentino Lionel Messi.