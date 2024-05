Mauricio Pochettino se va de Chelsea tras apenas una temporada

El técnico argentino Mauricio Pochettino acordó su salida de Chelsea por mutuo acuerdo, anunció el club de la Liga Premier el martes.

Pochettino apenas duró una temporada al mando en Stamford Bridge, cumpliendo una campaña de altibajos en la que no pudo lograr la clasificación a la Liga de Campeones.

"En nombre de todos en Chelsea, nos gustaría expresar nuestro agradecimiento a Mauricio por su servicio esta temporada. Será bienvenido de nuevo a Stamford Bridge en cualquier momento y le deseamos todo lo mejor en su futura carrera como entrenador", dijeron los directores deportivos Laurence Stewart y Paul Winstanley en un comunicado.

Chelsea finalizó sexto en la tabla de posiciones, perdió ante Liverpool en la final de la Copa de la Liga y alcanzó las semifinales de la Copa FA.

Otrora entrenador del Paris Saint-Germain y Tottenham, Pochettino tomó las riendas al final de la pasada temporada luego que los dueños del club — el inversionista estadounidense Todd Boehly y Clearlake Capital — habían despedido a Thomas Tuchel y Graham Potter en su primer año con el control.

Aunque Pochettino salvó la temporada con un boleto europeo, ya sea en la Liga Europa o la Conference League, fue otra año decepcionante para el equipo de Londres que recién en 2021 se había consagrado en la Liga de Campeones.

"Gracias al grupo propietario del Chelsea y a los directores deportivos por la oportunidad de haber sido parte de la historia de este club de fútbol", señaló Pochettino en el anuncio del martes. "El club ahora está bien posicionado para seguir avanzando en la Liga Premier y Europa en los próximos años".

Con Boehly y Clearlake, Chelsea ha invertido alrededor de 1.000 millones de dólares en transferencias pero los resultados no se han visto en la cancha.

Llegó al oeste de Londres con el objetivo de que Chelsea fuera otra vez un candidato al título de la Premier. Los Blues se coronaron campeones de la primera división cinco veces bajo el anterior dueño Roman Abramovich.

Después de un tortuoso inicio de la temporada, Chelsea enderezó el rumbo hacia el final del curso: perdieron apenas tres partidos en 2024 y cerraron con cinco victorias seguidas.

Pese al repunte, la continuidad de Pochettino siempre estuvo en duda.

En medio de las conjeturas sobre su futuro, el argentino de 52 años señaló a comienzos de este mes que "no sería el fin del mundo" si quedaba sin empleo y deslizó su propia inconformidad con su primer año en el club.

"Si estamos felices, perfecto, pero no se trata únicamente de que los dueños estén felices o el director deportivo esté feliz", dijo. "Quizás no estamos felices porque llegamos con un trabajo por cumplir, pero al final no se ha dado lo que pretendíamos".

Pochettino sacó campeón al PSG en Francia, pero se va de Chelsea sin poder lograr su primer trofeo en el fútbol inglés tras etapas previas con Southampton y Tottenham.