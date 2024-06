Messi y Argentina apuntan a 'no bajar la guardia' en Copa América tras ganarlo todo

Con la corona de campeón mundial y el cetro de monarca continental, Argentina buscará demostrar en la Copa América que su ambición está intacta.

El certamen, que se disputará en Estados Unidos a partir del 20 de junio, medirá las fuerzas del astro Lionel Messi para continuar de cara al Mundial de 2026, cuando tendrá 39 años. También será banco de pruebas para jóvenes talentos como el delantero de Manchester United, Alejandro Garnacho, y marcará la despedida de Ángel Di María, un símbolo de la Albiceleste.

"Tenemos en claro cuál es el camino a seguir. No es fácil volver a competir después de ganar todo", admitió el técnico Lionel Scaloni en marzo, una vez despejadas las dudas sobre su continuidad por razones que nunca salieron a la luz. "Después, en cuanto a resultados, no siempre gana el que hace las cosas mejor, pero lo importante es qué imagen queremos dar, cómo competimos y a eso apuntamos. Que ninguno baje la guardia".

A fines de 2023, el estratega de 45 años provocó un temblor en el fútbol argentino al confesar en una rueda de prensa que necesitaba tomarse un tiempo para pensar si tenía fuerzas para continuar al frente del combinado nacional. En marzo de este año, Scaloni cerró el episodio, según dijo, tras hablar con su familia y los referentes del plantel, entre ellos Messi.

"Los plazos nunca se saben, sigo y punto", declaró el técnico.

En la conquista del 15ta Copa América de su historia en 2021, tras vencer 1-0 a su clásico rival Brasil, Argentina edificó los pilares del equipo que un año después obtendría la tercera estrella mundial para el país al doblegar a Francia por penales en la final de Qatar.

De no mediar lesiones o bajones pronunciados de rendimiento, Scaloni apostará por la mayoría de los campeones, más algunos jóvenes que serán parte del recambio.

MESSI, ALGO MÁS

Messi cumplirá 37 años durante la competencia. Este año acumula 12 goles y 13 asistencias para el Inter Miami, el primer club no europeo de su carrera profesional.

La Pulga, que después de Qatar se ausentó de algunas convocatorias con su selección por molestias musculares, no le ha puesto fecha de vencimiento a su vínculo con Argentina. Tampoco le cerró la puerta al próximo Mundial, el sexto de su carrera, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

"El tiempo dirá si estoy o no", dijo el capitán a la plataforma Star Plus en diciembre pasado. "Mientras me sienta que estoy bien y pueda seguir aportando, lo voy a hacer. Hoy en lo único que pienso es llegar bien a la Copa América y poder disputarla. Pelearla otra vez, como hicimos siempre, tratar de ser campeones".

"Si nos va bien en la Copa América y puedo seguir jugando, tal vez suceda", proyectó.

DI MARÍA, EL ADIÓS

Autor de goles en las finales de Copa América y del Mundial, Di María anunció que en Estados Unidos podrá fin a su historia de amor con la selección, que no siempre fue correspondido.

"La Copa América será la última vez que vista la camiseta argentina, con todo el dolor del alma y sintiendo un nudo en la garganta, me despido de lo más hermoso que me pasó en mi carrera", anunció el extremo del Benfica de Portugal en un mensaje publicado en sus redes sociales a fines de 2023.

Di María, el cuarto jugador con más presencias en la selección con 138 partidos, debutó en Argentina en 2008 tras integrar las selecciones juveniles. Jugó los Mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 (subcampeón), Rusia 2018 y Qatar 2022. En la final ante Francia anotó uno de los goles en tiempo regular.

También fue dos veces subcampeón de América (2015 y 2016) y ganó la medalla de oro en Beijing 2008.

LOS COMPAÑEROS

Si no hay contratiempos, el arquero Emiliano Martínez; los zagueros Cristian Romero y Nicolás Otamendi; los laterales Nicolás Tagliafico y Nahuel Molina; los volantes Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul y en ofensiva Messi, Di María y Julián Álvarez —los 11 que formaron ante Francia en la final de la Copa del Mundo— jugarán en el debut ante Canadá el 20 de junio, por el Grupo A que también integran Perú y Chile.

De los héroes de Qatar, la ausencia más notoria es la de Paulo Dybala pese a que tuvo una aceptable temporada en la Roma. La Joya ha jugado poco y nada en la selección desde 2022 por problemas físicos.

Como puntales de la renovación aparecen Garnacho, afianzado como titular en Manchester United y autor de 10 goles esta temporada; el lateral Valentín Barco del Brighton inglés y el delantero Valentín Carboni del Monza de Italia.

"Jugar con esta camiseta significa salir a competir todos los partidos, no va a cambiar nuestra manera de afrontar cada encuentro. Sí es verdad que tenemos la estrella en el pecho, una más, pero la responsabilidad es seguir compitiendo. Nuestra manera de jugar será la misma", avisó Scaloni de cara al nuevo desafío.