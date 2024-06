Físico de Messi enciende alarma en Argentina tras avanzar a cuartos en la Copa América

Lionel Messi dejó un hilo de preocupación en Argentina tras padecer una molestia en el aductor derecho que condicionó al capitán durante la victoria el martes 1-0 de la albiceleste ante Chile, que aseguró el pase a los cuartos de final de la Copa América.

"Me molesta un poco, pero pude terminar jugando", dijo Messi en la zona mixta del estadio MetLife en Nueva Jersey. "Espero que no sea nada grave. Me costó moverme con soltura por la molestia. Mañana veré cómo seguimos".

"Fue de la nada, vengo de un par de días con dolor de garganta, fiebre y quizás me pasó factura", añadió el astro, que en la víspera había cumplido 37 años. "No es algo viejo ni algo que traía, es una contractura. Veremos".

Messi recibió una patada de Gabriel Suazo a los 24 minutos y tuvo que recibir masajes en el muslo derecho. Después de un par de minutos, regresó a la cancha, pero aprovechó pausas en el partido para elongar.

"No estaba cómodo", dijo Messi, explicando que sentía la molestia en algunos desplazamientos. "Si bien en carrera recta no me molestaba, cuando quería moverme lateralmente sentía un poco más".

El técnico argentino Lionel Scaloni no pudo dar detalles sobre la condición del delantero en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"Con Leo no hablé después del partido", dijo Scaloni. "Terminó jugando, ya lo vieron que hizo la carrera de 50 metros con Ángel (Di María) y con Lautaro (Martínez).

Messi ha arrastrado problemas musculares durante este 2024 con su club Inter Miami en la MLS.

Una dolencia en el isquiotibial de la pierna derecha le impidió jugar en la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF contra el Monterrey de México en marzo. Esto hizo que el delantero no fuese citado para los amistosos posteriores de Argentina contra El Salvador y Costa Rica.

Con Argentina clasificada a cuartos de la Copa América con el puntaje ideal de seis, Messi insinuó la posibilidad de no jugar ante Perú el próximo sábado en el Hard Rock Stadium en su adoptiva Miami.

"Hay que ver cómo se dan estos días, cómo me voy recuperando, pero hoy dimos un paso importante para ya estar tranquilos, clasificados", dijo Messi. "Son muchos partidos seguidos, muchos viajes, ya empezaremos a pensar en lo que se viene".

Scaloni dio por hecho que los defensores del título harán rotaciones ante una Perú que marcha en el fondo del Grupo A con un punto y se jugará la última carta para seguir en el torneo.

"Creo que es justo que jueguen los chicos que no han jugado estos dos partidos", señaló el técnico. "Porque también los necesito ver y lo merecen".