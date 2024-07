Francia vence por penales a Portugal y a Cristiano para colocarse en semis de la Euro

Francia acabó con el intento de Cristiano Ronaldo de ganar el título en su última Eurocopa al vencer el viernes 5-3 a Portugal en una tanda de penales para llegar a las semifinales.

Después de que el partido terminó 0-0 después de la prórroga, el suplente portugués Joao Félix pegó en un poste en el único fallo de la tanda y Theo Hernández convirtió el tiro decisivo.

Fue un sexto y último Campeonato Europeo récord para Ronaldo, de 39 años, quien anotó el primer penal de Portugal en la tanda de penaltis y terminó consolando a su compañero veterano Pepe después mientras el defensa de 41 años lloraba en el hombro de su capitán.

La carrera de Ronaldo en la Eurocopa incluyó el título en 2016, cuando Portugal venció a Francia en la final, y aún está por verse si el cinco veces jugador mundial del año continuará jugando para su país hasta la Copa del Mundo de 2026.

La victoria puso fin a la angustia de Kylian Mbappé y Francia en los penaltis, después de haber perdido en ellos en sus dos últimos grandes torneos: En los octavos de final de la Eurocopa de 2021 y en la final de la Copa del Mundo de 2022.

Mbappé ni siquiera cobró un penalti en la tanda, ya que fue sustituido tras la primera mitad de la prórroga tras un par de golpes en la nariz rota que estaba cubierta por una máscara protectora.

"No fue fácil", dijo el portero francés Mike Maignan. "No siempre jugamos tan bien, fue un partido complicado. Jugamos bien en defensa". "Llegamos a la tanda de penaltis y no flaqueamos. Podemos estar orgullosos de nosotros mismos".

Francia jugará contra España en semifinales después de su victoria en tiempo extra sobre Alemania en Stuttgart, y Les Bleus se mantienen en camino de conseguir un tercer título de la Eurocopa después de 1984 y 2000.

El equipo de Didier Deschamps ha llegado a las semifinales a pesar de que ningún jugador francés ha marcado en juego abierto hasta el momento en el torneo.

Portugal salió sin anotar en ninguno de sus partidos eliminatorios (el equipo venció a Eslovenia en penales en octavos de final) y en su último partido del grupo.