Fin de semana con dos grandes duelos futboleros en las finales de la Copa América y la Eurocopa

En un duelo de alta tensión, Colombia derrotó este miércoles a Uruguay 1-0 y jugará la final de la Copa América 2024 el domingo contra Argentina. Unas horas antes, Inglaterra venció 2-1 a Países Bajos, con lo que será la rival de España en la final del también domingo en Berlín.

Al eliminar a Uruguay este miércoles en la ciudad estadounidense de Charlotte, Colombia sigue invicta y se cita con Argentina en la final de la Copa América que tendrá lugar el domingo 14 de julio en Miami.

Copa América: Muchas ocasiones perdidas para Uruguay

Colombia, que esta vez apeló mucho más a la lucha que al juego asociado, defendió a capa y espada la exigua diferencia que logró Jefferson Lerma de cabeza al minuto 38, y más aún tras la expulsión de Daniel Muñoz al 45+1.

El país cafetero terminó derrotando ajustadamente a Uruguay por 1-0 en este duelo de alta tensión, en el que Uruguay logró dominar sin llegar a anotar un gol a pesar de haber tenido muchas ocasiones, que no pudieron concretar los goleadores Darwin Núñez y Luis Suárez. "Yo me hago especialmente responsable por no haber conseguido, teniendo jugadores aptos para hacerlo, establecer una ventaja", dijo Marcelo Bielsa, apelando a su habitual sentido de la autocrítica.

El equipo celeste de Marcelo Bielsa ahora jugará el partido por el tercer puesto el sábado en el mismo escenario en el que cayó este miércoles, el Bank of América Stadium de Charlotte, contra Canadá, al que derrotó Argentina 2-0 en la otra semifinal.

Eurocopa: Inglaterra decide en el descuento

Inglaterra, subcampeona de la pasada Eurocopa, tendrá la oportunidad de sacarse aquella espina tras derrotar 2-1 a Países Bajos, este miércoles en su semifinal en Dortmund, con lo que será la rival de España en la final del domingo en Berlín.

Ollie Watkins (90+1) decidió el pulso en el descuento final, después de que Xavi Simons adelantara a los neerlandeses en el 7 y Harry Kane igualara para los ingleses de penal en el 18. "¡Es increíble! Estuve esperando este momento durante semanas y semanas. Requirió un trabajo muy duro llegar hasta aquí y estoy agradecido de haber dispuesto de esta oportunidad. La he aprovechado con todas mis fuerzas", festejó Watkins al término del partido.

¿Será capaz Inglaterra de coronarse por fin en una gran competición, 58 años después del Mundial ganado en casa en 1966? En 2021 estuvo a punto de romper la maldición, llegando a la final de la Eurocopa también con Gareth Southgate a los mandos, pero entonces Italia frustró su misión en la tanda de penales.

"Vamos a jugar contra España, que ha sido el mejor equipo del torneo hasta ahora. Tendremos además un día de descanso menos que ellos. La tarea es dura, pero siempre luchamos", prometió Southgate.