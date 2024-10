Pearsall, novato de 49ers, debutará en la NFL 50 días después de recibir balazo en el pecho

Ricky Pearsall, wide receiver de los 49ers de San Francisco, será activado y debutará el domingo en la NFL, en el partido en contra de los Chiefs de Kansas City, 50 días después de recibir un balazo en el pecho.

Pearsall superó su primera semana de regreso en los entrenamientos sin ningún problema y oficialmente será retirado de la lista de lesiones no relacionadas con el fútbol americano, indicó el viernes el entrenador en jefe Kyle Shanahan.

Shanahan no sabía cuánto le tomará a Pearsall ponerse al día, pero estuvo complacido con lo que vio durante la semana de entrenamiento como para ponerlo a jugar contra los Chiefs, dos veces campeones de la NFL.

"No había una expectativa en ese sentido", reconoció Shanahan. "Solamente quería verlo. No lo habíamos visto allá afuera en un buen tiempo. El lunes realmente no cuenta, porque fue solamente una práctica marcada. Pero el miércoles se vio genial. El jueves estuvo incluso mejor. Y hoy se sentía más confiado. Eso hizo que la decisión fuera muy sencilla".

Pearsall recibió el tiro en el pecho durante un intento de asalto en la zona de Union Square en San Francisco y pasó la noche hospitalizado. La bala no le provocó ningún daño en órganos o nervios, y el deportista pudo regresar a ponerse en forma nuevamente la siguiente semana en las instalaciones del equipo.

Regresó a los entrenamientos el lunes y podría desempeñar un rol importante frente a Kansas City, ya que el tercer receptor del equipo, Jauan Jennings, presenta una lesión en la cadera que lo alejará del campo.

"Lo que sea que se requiera", dijo Shanahan con respecto a lo que Pearsall hará el domingo. "Tiene roles en equipos especiales, también hay planes como receptor y veremos cómo se desarrolla el partido. Pero él está sano y está listo para jugar".

Pearsall, quien fue seleccionado en la primera ronda del draft en abril, se perdió la mayor parte del campamento de entrenamiento por lesiones en el tendón de la corva y el hombro, pero estaba en camino a declararse listo para el duelo inaugural cuando recibió el disparo.

Shanahan dijo que el regreso de Pearsall a las prácticas esta semana le dio al equipo un impulso emocional.

"Los muchachos están entusiasmados", comentó el estratega. "Ha estado con los chicos por un tiempo, así que no es como si no hubiera estado con ellos, pero ha estado practicando toda la semana. Ha sido genial verlo ahí".

En otras noticias de lesiones, el corredor Jordan Mason (hombro) y el receiver Deebo Samuel (muñeca) pasaron la semana sin reveses y están listos para jugar el domingo.