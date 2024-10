El mundial de fútbol femenino sub-17 está a las puertas de empezar en la República Dominicana con dieciséis países de todas las partes del mundo presentes. Entre ellas está España, calificada como una de las favoritas y referente a nivel internacional. Su seleccionador nacional, Kenio Gonzalo, explicó a Diario Libre que el éxito del fútbol en su país reside en una normalización y cambio de mentalidad por parte de toda la sociedad y el apoyo de las diferentes instituciones y patrocinadores. "Se ha conseguido que se desarrolle y progrese hasta el punto de tener unas 40.000 fichas de licencias federativas en España ahora mismo estamos en 118.000 licencias" señaló el entrenador analizando el progreso de los últimos siete años.

Kenio Gonzalo, además de seleccionador de la sub-17, tiene la labor fundamental de "encontrar y captar talento en la geografía de España y luego entrenarlo para poder conseguir llegar a diferentes torneos como el de República Dominicana". Cuenta con una experiencia de 30 años en el deporte y consiguió llevar a España a conquistar el último mundial de la categoría y formó parte del cuerpo técnico de la selección absoluta femenina que ganó el mundial en 2023.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/15/2f3a9927.jpg Kenio Gonzalo llevó a España a ganar el mundial femenio sub-17 en 2022. (DANIA ACEVEDO)

En base a su trayectoria, aseguró que un torneo como este "siempre tiene que impactar en la sociedad done se ha realizado". Primero a nivel de infraestructuras, pues les dota de unas mayores y mejores. Pero además, "va a hacer que a la deportista le llame la atención y diga en su casa 'oye, porqué no'" explicó. El seleccionador confesó que si le dan el contexto adecuado, con una buena imagen y buenas personas en las que fijarse, puede ser que ayude mucho.

La importancia de la sub-17

Siendo la categoría previa al fútbol profesional, la preparación y la educación son importantes para ambos géneros. Gonzalo destacó que las jugadoras a esa edad, entre los 15 y los 16 años, "se sienten futbolistas y dicen 'yo me puedo dedicar a esto', pero es una edad complicada", pues aclaró que algunas tiene el deseo de dejar el deporte por otras iniciativas o intereses que les produce la sociedad y la vida.

Pero, "si tú le das un buen contexto y pasan ese tramo, se empiezan a sentir futbolistas y responsables. Yo creo que es una etapa donde son esponjas y necesitan muchos conocimientos" detalló el seleccionador.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/15/2f3a9931.jpg Kenio Gonzalo formó parte del cuerpo técnico de la selección absoluta femenina que ganó el mundial en 2023. (DANIA ACEVEDO)

¿Diferencias con el fútbol masculino?

Llevo 30 años entrenando y mis inicios los realicé en el fútbol masculino y llevo, pues más de 12 años en el fútbol femenino y la diferencia a nivel de entrenamiento, no, no existe prácticamente. Te diría en categorías inferiores. Yo lo que la percepción que tengo es que la mujer comprende mucho más el fútbol porque cuestiona más las cosas, le gusta más preguntar. Entonces le gusta más entender lo que es la dinámica y la práctica del fútbol. A nivel físico sí que es obvia la diferencia, pero a nivel técnico táctico no, no hay mucha y lo podréis observar estos días en el Mundial como las jugadoras desarrollan un juego muy vistoso y muy adecuado.

¿Cómo lo ven las jugadoras?

Diario Libre tuvo la oportunidad de conversar con Martina González y Elena Vázquez, dos de las 21 jugadoras que componen la selección española de fútbol femenino sub-17.

Martina González nació en Barcelona en 2007, es jugadora del Fútbol Club Barcelona y sus grandes referentes en el deporte son Ona Batlle en el fútbol femenino y Lionel Messi en el masculino. Ella, aún así, confesó que su ídolo era su hermano "mi hermano jugaba y yo quería hacer lo que hiciera él", y por eso comenzó su carrera como deportista.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/15/2f3a9941.jpg Martina González también juega en la cantera del Fútbol Club Barcelona. (DANIA ACEVEDO)

González detalló que en sus inicios jugaba con niños, y para ella, destacaba por ser una niña. En cambio, cuando el Barça le llamó, comenzó a pensar que podría llegar a algo en este deporte. "De pequeña, siempre que quería jugar era como 'va, es una niña, será mala' y a veces te hacían comentarios, pero yo ya sabía lo que quería y me daba igual. Lo asimilaba" confesó.

Elena Vázquez nació en Galicia en 2007 también, es jugadora del Deportivo Abanca y sus grandes referentes en el deporte son Mapi León en el fútbol femenino y Lionel Messi en el masculino. Ella comenzó a jugar desde pequeña, aprovechaba que su hermano mayor también entrenaba y cogía un balón para jugar con él.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/15/2f3a9949.jpg Elena Vázquez juega en el Deportivo Abanca. (DANIA ACEVEDO)

En su caso, describió que "empecé a jugar en el equipo de mi barrio y, después, estuvo detrás mía el Deportivo Abanca. Ahora, desde hace tres años estoy ahí y me fichó una de las mejores canteras de España". Cabe recalcar que Vázquez se convirtió en la jugadora más joven en debutar en un partido oficial con el Deportivo con tan solo 15 años.

Así como González, la jugadora gallega también explicó que "cuando era más pequeña, la gente me decía que porqué no me apuntaba a baile o algo parecido. Yo no le hacía caso, seguía jugando a fútbol con mis compañeros".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/15/2f3a9940.jpg Elena Vázquez y Martina González en el hotel de concentración. (DANIA ACEVEDO)

Ambas coinciden en que el fútbol femenino en España está creciendo mucho por la cantidad de licencias y chicas que juegan. "La gente se dio cuenta que podemos jugar y que había niñas con nivel" interpretó González.

Es por eso que, en un mensaje conjunto, las dos jugadoras animaron a todas las chicas dominicanas a jugar a fútbol. "Que no le hagan caso a la gente que les diga algo, que disfruten al máximo y que lo pasen bien", proclamó Vázquez. "Si les gusta, da igual lo que diga la gente. Si es tu sueño, adelante", manifestó González.

Las dos garantizaron que llevar la camiseta de la selección y representar a España en un mundial no es un peso, sino un sentimiento de orgullo.

Leer más Felicidad y ansiedad en la selección dominicana a horas de su debut en el Mundial Sub-17