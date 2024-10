Lesión de Walker trae malos recuerdos a Guardiola en Man City

Kyle Walker se sumó a la lista de bajas por lesión del Manchester City tras haber jugado con Inglaterra en la más reciente fecha FIFA con una dolencia en la rodilla y se perderá el partido en casa contra Sparta Praga por la Liga de Campeones el miércoles.

Nada nuevo para Pep Guardiola.

El técnico del City relevó el martes que nunca se enojó tanto como al final de la pasada temporada cuando Walker y el también zaguero inglés John Stones volvieron de una fecha internacional con lesiones sufridas en amistosos.

Se perdieron partidos clave del City en la marcha al título de la Liga Premier y un duelo de cuartos de final contra el Real Madrid en la Liga de Campeones. El City fue eliminado por el Madrid en penales tras empates.

"Nunca me enojé tanto como en ese momento, nunca me sentí tan decepcionado", dijo Guardiola.

"Fue en un amistoso. Nosotros teníamos los cuartos de final contra el Madrid y peleando en la Liga Premier. Dos lesionados tras un amistoso", añadió Guardiola. "No me gustó para nada".

Inglaterra disputó dos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones en la reciente fecha internacional. Walker no jugó en la derrota 2-1 ante Grecia, pero disputó el partido completo en la victoria 3-1 en Finlandia el 13 de octubre.

"Cuando era futbolista, el técnico de la selección llamaba a los entrenadores de los clubes. Nadie consultada nada sobre cómo están los jugadores, cómo se sienten", señaló Guardiola.

"Comprendo", agregó. "Nadie quiere lesionarse. Siempre les aliento ir a su selección nacional Es un placer. Pero si te toca un amistoso, no puedes venir con una lesión", añadió.

Rodri, Oscar Bobbd y Kevin De Bruyne son los otros ausentes del City.

De Bruyne es quien está más cerca de volver tras participar en entrenamiento, pero Guardiola indicó que el volante ofensivo belga aún no se siente del todo bien tras sufrir una dolencia en la ingle en la anterior fecha de la Champions ante el Inter de Milán el 18 de septiembre.

Guardiola no quiere tomar riesgos con Bruyne, de 33 años.

"No es algo grave, pero no se siente del todo recuperado", dijo Guardiola. "Kevin no tiene 22 años, tiene que estar fino para jugar".

El City contabilizó cuatro puntos en las primeras dos jornadas de la renovada Liga de Campeones tras empatar 0-0 con el Inter y vencer 4-0 a Slovan Bratislava.