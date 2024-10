Vinícius no acudiría a la ceremonia del Balón de Oro, premio más prestigioso del fútbol

No se espera que Vinícius Júnior esté en la ceremonia del Balón de Oro el lunes, cuando se anunciará el premio al mejor jugador del mundo en el fútbol masculino y femenino en 2024.

El delantero brasileño estaba entre los favoritos, pero las dudas sobre si ganaría el galardón surgieron después de que no viajó a la ceremonia. La decisión de que el jugador no vaya a París fue tomada por su club, el Real Madrid, según una persona que trabaja en Vinícius y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar públicamente sobre el paradero del jugador.

Una nueva era estaba a punto de comenzar sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo, ganadores del prestigioso premio individual en 13 ocasiones combinadas, en la carrera por el premio de este año, por primera vez desde 2003.

El centrocampista del Manchester City y de la selección española, Rodri, pareció ocupar una posición dominante para llevarse el premio. Rodri fue fotografiado llegando a la gala con muletas, después de haberse lesionado el ligamento cruzado anterior mientras jugaba para el City el mes pasado.

Por el lado femenino, la centrocampista del Barcelona y de la selección española Aitana Bonmatí se alzó con el galardón de 2023 y vuelve a estar entre las favoritas este año. Está lista para enfrentar la competencia de Caroline Graham Hansen y Salma Paralluelo, quienes son compañeras de equipo en el Barcelona, la ganadora de la Liga de Campeones y la campeona española.

El Balón de Oro fue creado por la revista France Football y se otorga desde 1956 para los hombres y desde 2018 para las mujeres. Es votado por periodistas de los 100 mejores países en el ranking de la FIFA.

Cada periodista, uno por país, selecciona a 10 jugadores en orden clasificatorio, y se atribuyen puntos a cada posición. El ganador es el jugador que recibe la mayor cantidad de puntos. A diferencia de los premios de la FIFA para los mejores jugadores cada año, los aficionados no forman parte del sistema de votación