Sergio Busquets no disputará duelo del Inter Miami ante Atlanta United por lesión

Sergio Busquets ha sido descartado para el partido del sábado del Inter Miami ante Atlanta United, lo que significa que Lionel Messi estará sin uno de sus compañeros más confiables para el partido de eliminatoria de los playoffs de la MLS.

Busquets recibió un golpe en la sección media en el primer duelo de la serie al mejor de tres y desarrolló síntomas similares a los de una neumonía. No disputó el segundo encuentro la semana pasada —que ganó 2-1 Atlanta— y ahora Inter Miami debe ganar al menos una vez sin él solo para extender su temporada y alcanzar la segunda ronda de los playoffs de la Copa MLS.

"A lo sumo, quedan cuatro finales", dijo el entrenador de Inter Miami, Gerardo "Tata" Martino. "Cada uno de los juegos restantes tiene las características de una final y nosotros, con las expectativas que tenemos, estamos listos para enfrentarlo de la mejor manera".

Inter Miami espera tener cuatro partidos más esta temporada: el último de la primera ronda el sábado, antes de avanzar a la semifinal de Conferencia, la final de Conferencia y la Final de la Copa MLS. Si Inter Miami gana, los cuatro partidos serían en casa. Si pierde un partido, la temporada termina allí para el equipo que ganó el Supporters´ Shield y registró el mejor récord de temporada regular en la historia de la MLS.

Atlanta ya ha ganado cuatro partidos de eliminación esta temporada: dos al final de la temporada regular y que extendió su campaña en los playoffs contra los New York Red Bulls y Orlando City, luego el duelo de comodín en Montreal y el segundo de esta serie contra Inter Miami.

La diferencia es que este también es un partido de eliminación para Messi. Y cuando se le preguntó esta semana sobre cómo los números de Messi no han sido grandes en esta serie —sin goles y una asistencia en los dos partidos— el entrenador interino de Atlanta, Rob Valentino, no quiso ser parte de esa historia.

"Messi es fantástico", dijo Valentino. "No hay difamación de mi parte. Es un jugador fantástico. Ya sea que la gente diga que ha producido, no ha producido, no quiero escucharlo porque es maravilloso".

Atlanta es el único equipo de la MLS que ha vencido a Inter Miami dos veces esta temporada, y ambas victorias fueron con Messi en la alineación.

El resto de la MLS no venció al Inter Miami cuando Messi estaba en la alineación. Pero el plan de Atlanta contra Messi parece haber funcionado; ha marcado un gol en 19 disparos, ocho de los cuales fueron a puerta, en los cuatro partidos entre los clubes esta temporada.

"Lo que aporta a un juego, lo que aporta a un equipo, solo su presencia en el campo requiere tu atención", dijo el portero de Atlanta United, Brad Guzan. "Hay muy pocas veces que el Plan A funciona. Es el Plan B y el Plan C y el Plan D y tienes que ajustarte muy rápidamente".

