Marcelo Neveleff: "No queremos ir a Copa Oro como la cenicienta, tenemos ambiciones"

Marcelo Neveleff se acerca a mitad de su contrato como seleccionador del onceno de mayores masculino dominicano con un balance en verde, medido por la hoja de ruta que se desveló en su presentación en enero de 2023, si bien entonces se planteó llegar ese año a Copa Oro y para 2025 avanzar a octavos de final, como lo explicó Daniel Pavón, entonces director de desarrollo. Acaba de clasificar al equipo a su primera Copa Oro y ascender a la Liga A de Concacaf (los mayores logros del equipo en sus 67 años en la arena internacional) y sigue con vida en las eliminatorias a la Copa del Mundo de 2026.

Cuando el Ruso, como le apodan, llegó al cargo habían pasado nueve técnico por la posición en los 10 años previos. El argentino encadena 19 partidos al frente de la absoluta (12 victorias, dos empates y cinco derrotas), una cantidad solo superada por los 30 del cubano Clemente Hernández (2010-2014).

Y a esto apunta. A la regularidad, fundamental para trabajar una idea de juego, para crear química, para identificar y apuntalar las fortalezas.

Neveleff, después de recorrer el país los últimos 23 meses, está convencido de que el dominicano tiene el biotipo para sobresalir en la zona Centro Caribe y más allá y sugiere la celebración de una liga nacional en sub-15, sub-17 y sub-19 con calendario de 10 meses como eje para crear una cadena de desarrollo.

¿Cómo va su hoja de ruta?

"El balance es súper positivo porque se tiene una continuidad, que es lo que se necesita en el fútbol para mostrar un trabajo. Se puso en marcha una nueva metodología, una nueva forma de trabajo, se creó una cultura más profesional, también hubo que traer a jugadores de afuera que no querían venir antes y ese nos dio una mano muy grande porque con ellos y los del patio armamos una selección bastante competitiva".

¿Qué costó desarrollar una idea de juego?

"Lo que tomó fue, primero tiempo, y segundo tener jugadores inteligentes, que entiendan lo que uno pretende plasmar en el campo y que ellos mismos se hagan dueños de la idea y, gracias a Dios, eso es lo que logramos. A partir de ahí cada jugador que viene se tiene que adaptar a lo que juega la selección, y eso se logra con tiempo y jugadores inteligentes".

¿Cuántos jugadores evaluó?

"En estos tres meses de Copa de Naciones convocamos 28 chicos, en lo que va del proceso hemos tenido 60 jugadores".

¿Qué buscará RD en Copa Oro?

"Lo que queremos hacer es historia, primero ganar un partido, como primer paso. El segundo será pasar de ronda, eso serán los objetivos, al final del día no queremos ir a Copa Oro como una cenicienta, queremos ir como una selección que tiene ambiciones. No podemos dejar de lado que, en junio, antes de Copa Oro, nos jugamos contra Guatemala por las eliminatorias mundialistas y también estamos apuntando a ese partido. Si ganamos ese partido pasaríamos a la segunda ronda y ahí ya le puedo asegurar que daríamos mucho de qué hablar".

¿Qué tan importante era traer a figuras como Firpo?

"Traer a esos jugadores fue importantísimo porque son futbolistas que compiten a un nivel altísimo. Lo de Junior Firpo es muy loable, es un tipo muy honesto, en su esfuerzo, en su liderazgo, en su adaptación a lo que es la selección, a los viajes por el Caribe, por Centroamérica, que muchas veces no es fácil para jugadores de esa categoría, porque ellos están en sus ligas, cuando vienen acá tienen que viajar nueve y 10 horas volver, entrenar para jugar con sus equipos. Lo de Junior es para sacarse el sombrero, igual que lo de (Heinz) Mörschel, lo de Luiyi (de Lucas), todos los que vienen de Europa porque la realidad es que esos sienten al país muchísimo y le da gusto venir, hacer ese viaje, me lo decían que le gusta estar en este grupo. Por eso insisto en que estamos formando algo muy bueno y ojalá que no pare esto en la Copa Oro, sino que sigamos creciendo".

¿Será más fácil convocar ahora?

"Creo que ahora los jugadores van a querer venir, ya competimos en otra liga, tienen más visibilidad, los partidos son más seguidos por el mundo futbolístico y se les pueden abrir puertas a los jugadores de nuestra selección, porque ahora sí que vamos a mostrar el talento dominicano en la Liga A y en la Copa Oro lo que quiere decir, si Dios quiere, que se van a abrir puertas más que nada para ellos para que el jugador dominicano pueda brillar en la MLS, en México, en Europa, es un gran paso para el fútbol dominicano".

¿Cuándo se empieza a planificar ese 2025?

"El trabajo ya lo tengo, el plan, ya lo presenté a la federación, espero reunirme en estos días y aplicarlo, la hoja de ruta de la selección la tengo, la presenté, es un documento escrito, no solo para la absoluta, también para la juvenil, eso está, lo único que necesito es el apoyo y que la federación me dé el visto bueno para arrancarlo"

¿Sigue la puerta abierta para Mariano Díaz?

"Para Mariano como para cualquier otro jugador, sí, la puerta está abierta, siempre y cuando estén compitiendo a un nivel alto porque hoy la vara de la selección ha sido levantada por este grupo de jugadores y estos resultados"