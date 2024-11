Ancelotti por las lesiones y sus alineaciones: 'Nadie puede darme consejo'

Carlo Ancelotti en rueda de prensa previa al partido ante el Liverpool de este miércoles en la Copa UEFA Champions. ( PETER BYRNE/PA VIA AP )

Visiblemente molesto, el entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti salió al paso a los señalamientos de que es responsable de las lesiones que atormentan al gigante español por no rotar demasiado a sus jugadores.

“He jugado 1.300 partidos, he hecho 1.300 alineaciones y he hecho casi 4.000 cambios. Nadie me puede dar consejos en este sentido”, señaló el técnico merengue el martes en la previa del duelo de visitante contra Liverpool por la quinta fecha de la Liga de Campeones.

La baja más reciente en el Madrid —reinante campeón europeo— fue la del atacante Vinicius Júnior, quien se estaría fuera de acción aproximadamente tres semanas por una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Después de haber jugado con Brasil en la última doble fechas de las eliminatorias sudamericanas, Vinicius jugó los 90 minutos del encuentro que le ganaron el domingo 3-0 a Leganés en la Liga española.

“Se lesionó al final del partido, no es tan importante cuándo, lo importante es que se lesionó y que se recupere pronto. Pensar en los jugadores que le van a reemplazar”, dijo Ancelotti.

La lista de bajas del Madrid también tiene a Dani Carvajal, David Alaba, Aurelien Tchouaméni, Eder Militao y Rodrygo.

“El jugador es profesional y no va arriesgar lesiones. A veces pasa que los jugadores se lesionan porque hay demasiados partidos", indicó Ancelotti. “¿Cómo se puede evitar? Es un poco complicado, no es un problema solo del Real Madrid, es general”.

El timonel italiano reconoció que al Madrid le urge “sacar puntos” para remontar posiciones en la tabla general de la nueva fase de liga para no comprometerse más. Con dos victorias y dos derrotas, los merengues hoy por hoy estarían disputando la repesca para acceder a los octavos de final.

“Hay que sacar puntos. En los partidos que vienen hasta el final hay que sacar el mayor número posible”, señaló Ancelotti por las cuatro jornadas que restan con el nuevo formato. “No sé si podemos llegar a los primeros ocho, porque ya hemos perdido dos, pero debemos sacar el mayor número de puntos posibles”.