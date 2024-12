La hija de Dennis Rodman explota: "Él es solo un padre de sangre, nada más"

Trinity Rodman está cansada de que le pregunten por su padre.

A estas alturas de su carrera, la estrella de 22 años de la selección femenina de fútbol de Estados Unidos está acostumbrada a las preguntas. Es difícil evitarlas. Su padre, Dennis Rodman, miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, es uno de los deportistas estadounidenses más famosos.

Apenas horas después de ganar una medalla de oro olímpica en París en los Juegos Olímpicos de 2024, la presentadora del programa "Today", Hoda Kotb, le preguntó a Rodman en una entrevista en directo en horario de máxima audiencia si su padre la llamó después de la victoria. Rodman puso los ojos en blanco antes de dar una respuesta rotunda: "No, pero mi madre estaba allí".

En un episodio del podcast "Call Her Daddy" publicado el miércoles, Rodman dijo que ese tipo de franqueza es la forma en que planea responder a futuras preguntas sobre su relación con su padre.

"He tratado de dejar claro que no lo sé", dijo Rodman en el podcast. "No sé cómo se siente, no sé dónde está. Por mi propia cordura, que me hagan esas preguntas me frustra".

Rodman nunca aceptó la conexión pública con su padre, pero se mostró reacia a explicar por qué. En el podcast, dio una explicación completa de su distanciamiento de su padre, que según ella se debe a un patrón de negligencia financiera y emocional que ha durado toda la vida.

"Eso no es falta de respeto", dijo Rodman. "No es un padre. Es una persona, no es un padre. Tal vez de sangre, pero nada más".

Dennis Rodman se casó con la madre de Trinity, Michelle Moyer, en 2003 después del nacimiento de su hijo DJ en 2001 y Trinity en 2002. En menos de un año, Moyer solicitó el divorcio. Moyer pasó una década intentando reparar su relación, pero cuando el divorcio se finalizó en 2012, el apoyo de Dennis desapareció.

Trinity Rodman dijo que visitaba a sus hijos al azar unas cuantas veces al año, prodigándoles atención y regalos, pero no ayudaba con el alquiler o las facturas escolares. Durante meses, las dos niñas vivieron con su madre en su todoterreno Ford Expedition, durmiendo en un motel algunas noches a la semana cuando Moyer podía permitírselo. Rodman dependió de becas y del apoyo de los entrenadores para sostener su carrera de fútbol juvenil antes de que el Washington Spirit la seleccionara con la segunda elección en 2021, convirtiéndola a los 18 años en la jugadora más joven seleccionada en la historia del draft de la NWSL.

"Gracias a Dios que tenía talento o de lo contrario no sé dónde estaría", dijo Rodman en el podcast.

Incluso durante los años de distanciamiento, Trinity y DJ siguieron apareciendo en eventos públicos, incluida la consagración de Dennis al Salón de la Fama en 2012. Cada vez que la cámara enfocaba a la multitud, Trinity, de 9 años, sonreía a su padre en el escenario. Dennis se emocionó mientras hablaba con su familia, admitiendo que su mayor arrepentimiento era ser un mal padre para sus hijos.

Ese es un estribillo que Dennis ha repetido, y que le valió una mirada de desaprobación a Rodman.

"¿Le creo? "Sí, creo que él desea poder luchar contra sus demonios", dijo Rodman en el podcast. "Pongo los ojos en blanco porque es como, escuchas algo tantas veces, pero él no hace nada para cambiarlo. ´Desearía ser un mejor padre´. Dijo eso en tantas entrevistas, que podría sacarlo a relucir. Es como, OK, entonces haz algo".

Rodman dijo que está tratando de aceptar la realidad de su relación con su padre. Pero todavía está enojada. Todavía resiente su ausencia. Y es difícil existir en un entorno de entretenimiento deportivo que clama por su padre.

Cuando la estrella de Chicago Sky, Angel Reese, llegó a un juego de rivalidad contra Indiana Fever con la camiseta de los Detroit Pistons de Dennis este verano, el pequeño gesto despertó emociones complicadas.

"Es un jugador de baloncesto realmente famoso", dijo Rodman en el podcast. "Y en cuanto a estilo, todo, inspirador. Pero creo que como hija al ver eso, es como, sin duda, pero es como, maldita sea, desearía ser yo. Yo estaba como, maldita sea, desearía estar tomándome una foto con él. Desearía estar usando su camiseta".

El errático comportamiento que definió los años de Dennis con los Bulls de la década de 1990 continuó mucho después de su retiro de la NBA en 2000. Rodman dijo que constantemente aprende más sobre la vida de su padre a través de los titulares que del hombre mismo.

Si bien Rodman sabe cómo quiere abordar el hablar sobre su padre públicamente, todavía está averiguando cómo manejar su relación.

Ella levanta el teléfono cada vez que él llama. Es una ocurrencia rara, tres o cuatro veces al año como máximo. Por lo general, dijo Rodman, su primera pregunta es sobre cómo está su madre.

"Intentamos ser esa base y ser las buenas personas a su alrededor", dijo Rodman en el podcast. "En realidad, nunca pedimos nada a menos que realmente lo necesitáramos. Yo, mi madre y mi hermano, era como: solo te queremos a ti. Para él, nunca ha entendido que la gente simplemente podría querer estar cerca de él y hacerlo feliz".