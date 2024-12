Sporting de Lisboa despide a entrenador contratado 6 semanas antes

El sucesor de Ruben Amorim en el Sporting de Lisboa duró solo seis semanas en su puesto.

João Pereira, contratado el 11 de noviembre tras la partida de Amorim al Manchester United, fue despedido el jueves y ha sido reemplazado por Rui Borges procedente del Vitoria de Guimaraes.

Pereira tuvo tres etapas en el Sporting como jugador y asumió como entrenador en momentos en que el equipo lideraba la liga portuguesa y era segundo en la renovada Liga de Campeones.

Sporting ahora está segundo a nivel nacional, un punto detrás del Benfica, y en 17mo en la Liga de Campeones con dos fechas restantes. Los ocho primeros pasan directamente a los octavos de final y los equipos ubicados del noveno al 24to sitio entran en los playoffs.

Pereira ganó tres de sus ocho partidos al mando. El período incluyó una derrota por 5-1 ante el Arsenal en la Liga de Campeones.

"João Pereira llegó en un momento en que todos sabíamos que había un desafío extremadamente difícil por delante", dijo el presidente del Sporting, Frederico Varandas. "Desafortunadamente, llegamos a la conclusión de que no estaba funcionando.

"Sabíamos las dificultades y el brutal choque emocional causado por la partida de Rúben Amorim. También hubo una ola de lesiones, como nunca antes había tenido como presidente de este club, y decisiones arbitrales desafortunadas que nos perjudicaron. Lo único que lamento fue no haber podido ayudar más a João Pereira. Le deseamos a João todo lo mejor y no tenemos dudas de que tendrá éxito debido a las cualidades, habilidades y carácter que posee. Cuando me senté con João Pereira para negociar su rescisión, él ni siquiera quería un centavo como indemnización".

Varandas dijo que el nombramiento de Borges, quien dejó su puesto en el Vitoria de Guimaraes, "marca un nuevo capítulo".

"Es un entrenador que hemos tenido en nuestro radar por más de un año y que ha progresado a lo largo de su carrera", dijo Varandas.

"Sporting está vivo en todos los frentes, luchando por todos los trofeos disponibles, y continuará peleando".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.