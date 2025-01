Buccaneers vencen 27-19 a Saints y ganan la división Sur de la NFC

El mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, Baker Mayfield (6), lucha durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los New Orleans Saints el domingo 5 de enero de 2025, en Tampa, Florida. ( AP )

TAMPA, Florida, EE.UU. (AP) — A solo 36 segundos de asegurar el título del Sur de la NFC, los Buccaneers de Tampa Bay tenían otro objetivo por alcanzar. ¿Arrodillarse en su yarda 32 y dejar correr el reloj? De ninguna manera. Mike Evans todavía necesitaba cinco yardas para hacer historia.

Evans atrapó un pase de nueve yardas en la última jugada del partido para superar las 1.000 yardas por undécima temporada consecutiva, empatando a Jerry Rice por la mayor cantidad en la historia de la NFL, y desencadenando una celebración salvaje tras la victoria de Tampa Bay 27-19 sobre los Saints de Nueva Orleans el domingo.

"Él siempre (pone al equipo primero)", dijo Baker Mayfield sobre Evans. "Por eso lo amas. Tenemos suerte de tenerlo. No se le aprecia lo suficiente en los medios y en la liga. Es único en su especie. Se lo merece. Viste cómo estalló el estadio. Viste cómo estalló la banca. Puedes ver cuánto le importa a la gente y lo que significa para todos los que están a su alrededor".

Mayfield utilizó sus piernas y su brazo para ayudar a los Buccaneers a asegurar su cuarto título consecutivo de la NFC Sur, remontando un déficit de 16-6 para su primera victoria en su carrera después de estar abajo por 10 o más puntos. Mayfield había estado 0-43 en esas situaciones.

Los Buccaneers (10-7) recibirán a los Commanders de Washington (12-5) el próximo domingo por la noche en un juego de playoffs de comodín. Es una revancha de la victoria de Tampa Bay 37-20 sobre Washington en la semana 1 en el primer juego del quarterback novato Jayden Daniels.

Mayfield lanzó un pase de touchdown de 32 yardas a Jalen McMillan para la anotación decisiva y luego corrió 28 yardas para un primer down crucial en la siguiente serie. Después del largo acarreo de Mayfield en tercera y 14 desde la 12 de Tampa, los Buccaneers avanzaron hasta la 11 de los Saints. El quarterback buscó a Evans, pero lanzó el balón hacia atrás a Bucky Irving, quien corrió 11 yardas para un TD que sentenció el juego.

Los Saints perdieron el balón en downs y los Buccaneers tuvieron una oportunidad más para que Evans alcanzara la marca.

Mayfield lanzó un pase corto a Evans, quien avanzó por el campo para una ganancia de 9 yardas. Se levantó, lanzó el balón al suelo y fue rodeado por sus compañeros en una celebración efusiva.

"Esperaba que lográramos detenerlos porque no puedo dejar pasar la historia", dijo Evans, quien se perdió varios juegos esta temporada por una lesión en el muslo. "Estoy feliz de que me dejaran salir y conseguir eso. Es difícil hacerlo durante 11 años seguidos. Estar empatado con uno de los mejores, si no es que el mejor receptor de todos los tiempos, significa mucho para mí y mi familia".

Mayfield lanzó para 212 yardas y dos TDs y tuvo un máximo de carrera de 68 yardas corriendo mientras los Buccaneers (10-7) aseguraban no necesitar que Atlanta perdiera ante Carolina para ganar la división. Los Falcons eventualmente perdieron en tiempo extra.

Spencer Rattler tuvo 240 yardas pasando y un TD para los Saints (5-12).

Con Tom Brady observando desde la cabina de televisión, los Buccaneers aseguraron su quinta aparición consecutiva en los playoffs y terminaron con la tercera posición de la NFC. La racha de postemporada comenzó en 2020 cuando Brady dejó a los Patriots para unirse a Tampa Bay y llevó a los Buccaneers al segundo título del Super Bowl de la franquicia.

Mayfield tuvo un año de carrera esta temporada, lanzando para 4.500 yardas y 41 TDs.

Los Buccaneers estaban 0-6 este año cuando no anotaron primero. Blake Grupe pateó un gol de campo de 35 yardas para dar a los Saints una ventaja de 3-0 en la primera serie.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.