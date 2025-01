Con actuaciones sobre el campo, el colombiano James Rodríguez espera silenciar a sus críticos

James Rodríguez sabe que hay incertidumbre sobre las expectativas de su desempeño con el León, su nuevo equipo, pero no puede hacer nada más que hablar sobre la cancha.

El volante colombiano fue presentado el martes con la Fiera como su fichaje estelar para el torneo Clausura 2025 que inició el fin de semana pasado.

Rodríguez, de 23 años, desembarca en la Liga MX procedente del Rayo Vallecano de España donde participó en siete encuentros, seis de esos de liga. Antes de eso también tuvo un paso de seis meses con el Sao Paulo de Brasil.

"Me encanta ganar, soy muy competitivo y sumaré eso a mis compañeros y al club. Soy uno más y vengo a hacer las cosas bien", dijo el ex jugador del Real Madrid. "No hay que tener dudas sobre eso, soy una persona que le encanta ganar, quiero aportar lindo fútbol y ayudar a mis compañeros y al club a conseguir cosas grandes".

Además del torneo de liga, que León no gana desde diciembre del 2020 cuando alzó la octava corona en su historia, el equipo participará en la próxima edición del Mundial de Clubes que se realizará el verano próximo en Estados Unidos.

La Fiera fue incluido en el Grupo D junto al Chelsea inglés, el Flamengo brasileño y el Esperance de Túnez.

"El mundial de clubes sí influyó (en su decisión), es una competición grande, una competición que quiero jugar", agregó el mediopunta. "A mí se me dan bien en los torneos cortos, esperemos llegar de buena forma y el equipo también. Pero ahora el presente es la liga y esperemos hacer las cosas bien".

En el mediocampo de la Fiera, James hará pareja junto al veterano mexicano Andrés Guardado, quien ha participado en cinco Copas del Mundo y salió del retiro para unirse al colombiano en la aventura del Clausura y el Mundial de Clubes.

"Andrés es un jugador que le tengo muchísimo respeto, en selección mexicana tiene creo que 180 partidos. Compartir con él el día a día es un placer", añadió el cafetero. "Además con los colombianos (en el club) se hará mucho más fácil me adaptarme".

Aunque en clubes James no destella, con Colombia canta otra tonada. En la pasada edición de la Copa América fue nombrado el mejor jugador del torneo y condujo a su país a la final ante el eventual campeón Argentina.

En las eliminatorias para el Mundial del 2026, James es el líder en asistencias con cuatro y Colombia marcha en el cuarto sitio luego de 12 fechas detrás de Argentina, Uruguay y Ecuador.

"Espero adaptarme a lo que el profesor quiere, pienso en el club y en estar jugando y compitiendo, así ir a selección será más fácil", dijo Rodríguez. "Quiero estar en el Mundial con Colombia, creo que todos los colombianos queremos eso".

Después de brillar en el Mundial del 2014, James fichó con el Real Madrid donde conquistó dos ligas españolas en cuatro temporadas. Luego comenzó un peregrinar por el Bayern Munich, el Everton inglés, el Al-Rayyan de Qatar y Olympiacos griego. Luego vinieron sus paradas en Sao Paulo y Rayo Vallecano y la actual en León.

"Soy consciente de que la exigencia es alta y la presión es mucha, pero estoy preparado para eso, físicamente estoy bien", dijo Rodríguez. "Son muchos los retos, yo soy persona de día a día no pienso en el futuro, queda jugar y hacer las cosas de la mejor manera para que el club consiga cosas importantes".