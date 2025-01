El domínico-español Alejandro Balde denuncia insultos racistas en Getafe

Alejandro Balde Martínez, lateral izquierdo del Barcelona, dijo que fue objeto de insultos racistas por parte de los aficionados el sábado en un partido de visita contra el Getafe en La Liga.

"Sabíamos que veníamos a un campo complicado, contra un rival complicado", dijo en declaraciones a Movistar Plus, antes de ir directo a los insultos racistas. "He recibido bastantes insultos racistas de la afición, creo que es algo que no debería seguir pasando. Cuando acabó la primera parte el árbitro activó el protocolo", explicó el internacional español.

Balde, quien es de raza negra, dijo que escuchó los insultos en la primera mitad de un partido que terminó 1-1. Indicó que informó al árbitro.

Balde es hijo de una dominicana y un bisauguineano. Es internacional con la selección española, con la que disputó la Copa del Mundo de 2022 en Qatar.

Hansi Flick, entrenador del onceno catalán, también comentó los hechos en sala de prensa.

"No debería haber espacio para esto en el fútbol, ni en la vida. Ahora es el momento para reflexionar y la gente que insulta se tiene que quedar en casa. Hemos de luchar contra estas actitudes. Es injusto", dijo el preparador.

El árbitro González Fuertes también recogió en el acta los hechos denunciados por Alejandro Balde.

"En el descanso y aún en el terreno de juego, el jugador número 3 visitante, le comunica a mi asistente número 2, que se profirieron mensajes de carácter racista hacia él. una vez en el vestuario, doy traslado a los delegados de ambos equipos y UCO, procediendo a realizar el protocolo antirracismo antes del inicio de la segunda parte", escribió el colegiado.

En la segunda división, Elche mencionó que uno de sus jugadores, Bambo Diaby, también recibió insultos racistas durante su empate 1-1 en Sporting Gijón.

La liga española ha tenido múltiples casos de insultos racistas contra jugadores en los últimos años. Notablemente, el delantero del Real Madrid, Vinícius Júnior, ha sido objetivo de estos ataques.

AP Noticias y servicios que extienden el alcance global de la cobertura basada en hechos